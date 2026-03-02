На Львівщині затримали ще двох організаторів схеми ухилення від мобілізації

Ділки обіцяли ухилянтам допомогти з безперешкодним перетином державного кордону.

Правоохоронці заблокували чергові ухилянтські схеми, які діяла на Львівщині. Обох організаторів оборудок затримано «на гарячому». Про це повідомило Управління СБУ у Львівській області.

В одному з епізодів йдеться про 19-річного мешканця Яворівського району, який обіцяв призовнику «допомогти» уникнути мобілізації та незаконно покинути територію України в час війни.

За 12 000 доларів США фігурант запевняв, що допоможе військовозобов’язаному виготовити документи щодо встановлення III групи інвалідності. Зокрема, посприяє в отриманні фейкової виписки про наявність серцевої хвороби в ухилянта.

Після чого, на підставі таких «документів» військовозобов’язаний зможе уникнути призову за мобілізацією.

Другим затриманим організатором ухилянтської схеми є 24-річний приватний підприємець з Стрийського району.

За матеріалами справи, фігурант обіцяв «клієнту» допомогти безперешкодно перетнути державний кордон під виглядом експедитора в компанії, що здійснює перевезення міжнародних вантажів.

Вартість «послуг» з фіктивного працевлаштування становила 15 000 доларів США.

Правоохоронці задокументували протиправну діяльність обох зловмисників та затримали їх «на гарячому» після отримання авансу від «клієнтів».

Фігурантам повідомлено про підозру.

Триває слідство для встановлення та притягнення до кримінальної відповідальності всіх осіб причетних до вказаних протиправних схем.

