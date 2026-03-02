  1. В Україні

На Львівщині затримали ще двох організаторів схеми ухилення від мобілізації

22:54, 2 березня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Ділки обіцяли ухилянтам допомогти з безперешкодним перетином державного кордону.
На Львівщині затримали ще двох організаторів схеми ухилення від мобілізації
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Правоохоронці заблокували чергові ухилянтські схеми, які діяла на Львівщині. Обох організаторів оборудок затримано «на гарячому». Про це повідомило Управління СБУ у Львівській області.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

В одному з епізодів йдеться про 19-річного мешканця Яворівського району, який обіцяв призовнику «допомогти» уникнути мобілізації та незаконно покинути територію України в час війни.

За 12 000 доларів США фігурант запевняв, що допоможе військовозобов’язаному виготовити документи щодо встановлення III групи інвалідності. Зокрема, посприяє в отриманні фейкової виписки про наявність серцевої хвороби в ухилянта.

Після чого, на підставі таких «документів» військовозобов’язаний зможе уникнути призову за мобілізацією.

Другим затриманим організатором ухилянтської схеми є 24-річний приватний підприємець з Стрийського району.

За матеріалами справи, фігурант обіцяв «клієнту» допомогти безперешкодно перетнути державний кордон під виглядом експедитора в компанії, що здійснює перевезення міжнародних вантажів.

Вартість «послуг» з фіктивного працевлаштування становила 15 000 доларів США.

Правоохоронці задокументували протиправну діяльність обох зловмисників та затримали їх «на гарячому» після отримання авансу від «клієнтів».

Фігурантам повідомлено про підозру.

Триває слідство для встановлення та притягнення до кримінальної відповідальності всіх осіб причетних до вказаних протиправних схем.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

СБУ

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Конкурс з відбору кандидата на посаду судді МКС: умови, кваліфікаційні вимоги та строки

Україна розпочала процедуру висунення кандидата на посаду судді Міжнародного кримінального суду: оголошено про початок конкурсу.

ДТП, поїздки до РФ та невідповідність посаді члена ВРП: нові виклики доброчесності кандидатів до ВАКС

Дев'ятий день спеціальних засідань: хто претендує на посади суддів антикорупційного суду.

Італія вирішить долю судової реформи на референдумі в березні

Виборцям пропонують підтримати поділ кар’єр суддів і прокурорів, новий дисциплінарний суд та реформу суддівського самоврядування.

ККС ВС пояснив, чим відрізняється захист від провокації злочину від заперечення факту його вчинення

ККС ВС вважає, що твердження про можливу провокацію злочину із запереченням факту події отримання грошей є взаємовиключними.

Відмова без підстав: суд у Черкасах зобов’язав ТЦК переглянути рішення про відстрочку

Суд встановив, що військовий орган не може підміняти закон власними домислами

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]