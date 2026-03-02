  1. Відео
  2. / В Україні

На кордоні з Молдовою викрили 30-річного чоловіка, який переодягнувся у бабусю: відео

22:18, 2 березня 2026
Чоловік їхав у авто, намагаючись замаскуватись під бабусю 1954 року народження.
На кордоні з Молдовою викрили 30-річного чоловіка, який переодягнувся у бабусю: відео
На кордоні з Молдовою викрили досить незвичайного пасажира автівки. Інцидент трапився у пункті пропуску «Нові Трояни».

Як розповіли у Державній прикордонній службі України, 30-річний громадянин їхав у авто, намагаючись замаскуватись під бабусю 1954 року народження.

«Пара показала відповідні документи, але попри хустку та жіночий одяг увагу прикордонників привернуло те, що «бабуся» не розмовляла, а на всі питання відповідала водійка», - зазначили у ДПСУ.

Жінка стверджувала, що це її знайома.

Після того як маскування провалилося, на чоловіка склали адмінпротокол.

Жінці же, яка перебувала за кермом автівки, тепер загрожує кримінальна відповідальність за статтею про незаконне переправлення осіб через держкордон.

Державна прикордонна служба воєнний стан перетин кордону

