На кордоні з Молдовою викрили 30-річного чоловіка, який переодягнувся у бабусю: відео

Чоловік їхав у авто, намагаючись замаскуватись під бабусю 1954 року народження.

На кордоні з Молдовою викрили досить незвичайного пасажира автівки. Інцидент трапився у пункті пропуску «Нові Трояни».

Як розповіли у Державній прикордонній службі України, 30-річний громадянин їхав у авто, намагаючись замаскуватись під бабусю 1954 року народження.

«Пара показала відповідні документи, але попри хустку та жіночий одяг увагу прикордонників привернуло те, що «бабуся» не розмовляла, а на всі питання відповідала водійка», - зазначили у ДПСУ.

Жінка стверджувала, що це її знайома.

Після того як маскування провалилося, на чоловіка склали адмінпротокол.

Жінці же, яка перебувала за кермом автівки, тепер загрожує кримінальна відповідальність за статтею про незаконне переправлення осіб через держкордон.

