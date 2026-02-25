Національний банк ввів в обіг три нові обігові монети номіналом 10 гривень: фото

Поступово в готівковий обіг буде введено по 2 мільйони штук кожної з монет.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Національний банк України ввів в обіг три нові обігові пам’ятні монети із серії «Ми сильні. Ми разом», присвячені єдності держави та її регіонам.

Нові монети присвячені:

Запорізькій області — «Ми сильні. Ми разом. Запорізька область»;

Харківській області — «Ми сильні. Ми разом. Харківська область»;

Херсонській області — «Ми сильні. Ми разом. Херсонська область».

Голова НБУ Андрій Пишний наголосив, що серію започаткували торік із метою продемонструвати єдність України та стійкість її регіонів. За його словами, нові монети присвячені прифронтовим областям, які щодня зазнають ворожих ударів.

Дизайн монет

Номінал кожної монети — 10 гривень. Аверс ідентичний обіговим монетам номіналом 10 гривень зразка 2018 року.

Головним елементом реверсу цих монет є стилізована мапа України з чітко окресленими адміністративними межами та зображенням території регіону, якому присвячена монета.

Тираж і обіг

Поступово в готівковий обіг буде введено по 2 мільйони штук кожної з монет.

Частину тиражу сформують у спеціально оформлені ролики по 25 монет. Тираж кожного виду роликів становитиме 15 тисяч штук.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.