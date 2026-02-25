  1. Фото
  2. / В Україні

Національний банк ввів в обіг три нові обігові монети номіналом 10 гривень: фото

22:18, 25 лютого 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Поступово в готівковий обіг буде введено по 2 мільйони штук кожної з монет.
Національний банк ввів в обіг три нові обігові монети номіналом 10 гривень: фото
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Національний банк України ввів в обіг три нові обігові пам’ятні монети із серії «Ми сильні. Ми разом», присвячені єдності держави та її регіонам.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Нові монети присвячені:

  • Запорізькій області — «Ми сильні. Ми разом. Запорізька область»;
  • Харківській області — «Ми сильні. Ми разом. Харківська область»;
  • Херсонській області — «Ми сильні. Ми разом. Херсонська область».

Голова НБУ Андрій Пишний наголосив, що серію започаткували торік із метою продемонструвати єдність України та стійкість її регіонів. За його словами, нові монети присвячені прифронтовим областям, які щодня зазнають ворожих ударів.

Дизайн монет

Номінал кожної монети — 10 гривень. Аверс ідентичний обіговим монетам номіналом 10 гривень зразка 2018 року.

Головним елементом реверсу цих монет є стилізована мапа України з чітко окресленими адміністративними межами та зображенням території регіону, якому присвячена монета.

Тираж і обіг

Поступово в готівковий обіг буде введено по 2 мільйони штук кожної з монет.

Частину тиражу сформують у спеціально оформлені ролики по 25 монет. Тираж кожного виду роликів становитиме 15 тисяч штук.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

гроші НБУ Україна

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Податок на OLX, трудова реформа та ПДВ для ФОП в обмін на 8,1 млрд доларів

Посилки стануть дорожче, фрілансери заплатять податки, а військовий збір буде постійним: новий Меморандум МВФ 2026.

Більше грошей і гарантій: ВРП визначила пріоритети фінансування судів

ВРП звернулася до уряду з переліком фінансових потреб судової влади, які пропонується врахувати при плануванні видатків.

Без ФОП і класичної реєстрації: як працюватиме бізнес домогосподарств

Новий законопроєкт пропонує надати домогосподарству статус суб’єкта економічної діяльності без обов’язкової реєстрації ФОП.

Службове житло і виплати: Галина Третьякова пропонує заохочувати працівників патронатних служб

Народження дитини, шлюб чи втрата майна — підстави для виплат у розмірі окладу: як зміниться система матеріальної допомоги держслужбовцям.

Банкам планують заборонити стягувати кредитні борги з військових

Пропонується встановити тимчасовий мораторій на примусове стягнення боргів із військовослужбовців під час воєнного стану.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]