  1. В Україні
  2. / Суд інфо

Одержання неправомірної вигоди експоліцейським у Сумській області та адвокатом: ВАКС підтвердив вирок

18:29, 18 березня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Апеляційна палата ВАКС підтвердила покарання колишньому поліцейському та адвокату – 7 і 6 років позбавлення волі.
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Апеляційна палата ВАКС залишила без суттєвих змін вирок щодо колишнього керівника слідчого управління ГУ Нацполіції у Сумській області Р. Шевченка та його спільника – адвоката Є. Руднєва, повідомили у САП.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

18 березня 2026 року Апеляційна палата ВАКС частково задовольнила апеляційну скаргу захисту і внесла корективи у правову кваліфікацію за ч. 3 ст. 368 та ч. 3 ст. 369 КК України, виключивши з мотивувальної частини формулювання «за попередньою змовою групою осіб». В іншій частині вирок залишено без змін.

Колишнього посадовця поліції засуджено до 7 років позбавлення волі з трирічним забороною обіймати посади у правоохоронних органах та конфіскацією всього майна. Адвоката – до 6 років позбавлення волі з трирічною забороною на адвокатську діяльність та конфіскацією всього майна.

Ухвала апеляційного суду набирає законної сили з моменту проголошення і може бути оскаржена в касаційному порядку до Верховного Суду протягом трьох місяців.

Як раніше повідомлялося, у межах досудового розслідування встановлено, що посадовець Нацполіції вимагав від підприємця надати йому неправомірну вигоду за закриття кримінального провадження, а також підбурював до надання її нібито керівництву прокуратури області. Обумовлені кошти, а саме 8 тис. доларів США, мали бути передані декількома траншами за посередництва адвоката.

Працівника поліції та його спільника було затримано «на гарячому», одразу після одержання ними частини обумовлених коштів у розмірі 5 тис. доларів.

16 жовтня 2022 року викритим особам повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 та ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 КК України.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд поліція адвокат САП апеляція ВАКС

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
ХХ з’їзд суддів 2026 затвердив нову редакцію Положення про Раду суддів України

Цифровізація, нові антикорупційні фільтри та жорсткі правила кворуму: ХХ з’їзд суддів затвердив нове Положення про РСУ

Депутати анонсували фінальну версію та друге читання закону про кредитні історії

Від ідентифікаційного коду до серії свідоцтва про смерть — склад кредитної історії розширюють  до небачених масштабів.

Цифрові відбитки, Jira та ChatGPT: практика Верховного Суду щодо меж допустимості електронних доказів

Месенджери та метадані —  нові інструменти доказування на практиці Верховного Суду.

США не змогли повною мірою проконтролювати $26 млрд допомоги Україні — USAID

Аудит USAID виявив суттєво обмежену здатність контролювати належне отримання та використання 26 млрд доларів прямої бюджетної підтримки уряду України.

Військових не відправлятимуть на фронт одразу: Рада хоче запровадити «3-місячний буфер»

Законопроєкт пропонує тримісячний період адаптації для військових після навчання, щоб знизити втрати та підвищити бойову готовність.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]