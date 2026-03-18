Одержання неправомірної вигоди експоліцейським у Сумській області та адвокатом: ВАКС підтвердив вирок

Апеляційна палата ВАКС підтвердила покарання колишньому поліцейському та адвокату – 7 і 6 років позбавлення волі.

Апеляційна палата ВАКС залишила без суттєвих змін вирок щодо колишнього керівника слідчого управління ГУ Нацполіції у Сумській області Р. Шевченка та його спільника – адвоката Є. Руднєва, повідомили у САП.

18 березня 2026 року Апеляційна палата ВАКС частково задовольнила апеляційну скаргу захисту і внесла корективи у правову кваліфікацію за ч. 3 ст. 368 та ч. 3 ст. 369 КК України, виключивши з мотивувальної частини формулювання «за попередньою змовою групою осіб». В іншій частині вирок залишено без змін.

Колишнього посадовця поліції засуджено до 7 років позбавлення волі з трирічним забороною обіймати посади у правоохоронних органах та конфіскацією всього майна. Адвоката – до 6 років позбавлення волі з трирічною забороною на адвокатську діяльність та конфіскацією всього майна.

Ухвала апеляційного суду набирає законної сили з моменту проголошення і може бути оскаржена в касаційному порядку до Верховного Суду протягом трьох місяців.

Як раніше повідомлялося, у межах досудового розслідування встановлено, що посадовець Нацполіції вимагав від підприємця надати йому неправомірну вигоду за закриття кримінального провадження, а також підбурював до надання її нібито керівництву прокуратури області. Обумовлені кошти, а саме 8 тис. доларів США, мали бути передані декількома траншами за посередництва адвоката.

Працівника поліції та його спільника було затримано «на гарячому», одразу після одержання ними частини обумовлених коштів у розмірі 5 тис. доларів.

16 жовтня 2022 року викритим особам повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 та ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 КК України.

