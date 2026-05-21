У Харкові водій Audi збив двох пішоходів – 18-річний хлопець загинув, жінка госпіталізована

08:30, 21 травня 2026
ДТП сталася в Немишлянському районі міста, коли двоє пішоходів переходили дорогу поза межами пішохідного переходу.
Фото: Поліція Харківської області
У Харкові ввечері 20 травня сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої загинув 18-річний хлопець, ще одна постраждала жінка була доставлена до лікарні. Про це повідомили в поліції Харківської області.

За попередніми даними, аварія сталася близько 21:30 на проспекті Героїв Харкова в Немишлянському районі міста.

Правоохоронці встановили, що 38-річний водій автомобіля Audi здійснив наїзд на двох пішоходів, які переходили проїжджу частину поза межами пішохідного переходу.

Унаслідок ДТП 18-річний хлопець загинув на місці. Жінка отримала травми та була госпіталізована.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за статтею 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

