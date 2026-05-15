Володимир Зеленський офіційно доручив підготувати план оборони на випадок прориву з боку Білорусі
Президент України Володимир Зеленський доручив Силам оборони та безпеки України підготувати план реагування на випадок можливих агресивних дій з території Білорусі. Про це Глава держави заявив, коментуючи зростання активності Росії у контактах із керівництвом Білорусі.
За словами Зеленського, українська розвідка має інформацію про те, що обговорюється між Росією та білоруським керівництвом.
Президент зазначив, що російська сторона намагається значно глибше втягнути Білорусь у війну та розглядає можливість початку додаткових агресивних операцій саме з білоруської території.
Як заявив Зеленський, йдеться або про загрозу Чернігівсько-Київському напрямку, або про можливі дії проти однієї з країн НАТО, які межують із Білоруссю.
Президент наголосив, що Україна продовжить захищати свою територію та громадян.
«Я доручив нашим Силам оборони та безпеки України підготувати план реагування, і на Ставці ми розглянемо та затвердимо. Чернігівсько-Київський напрямок ми будемо посилювати», – заявив Зеленський.
Він також додав, що партнери України поінформовані про ситуацію та знають, до чого Росія схиляє Білорусь.
