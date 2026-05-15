Володимир Зеленський офіційно доручив підготувати план оборони на випадок прориву з боку Білорусі

19:05, 15 травня 2026
Президент заявив, що Росія може використати територію Білорусі для нових військових дій.
Президент України Володимир Зеленський доручив Силам оборони та безпеки України підготувати план реагування на випадок можливих агресивних дій з території Білорусі. Про це Глава держави заявив, коментуючи зростання активності Росії у контактах із керівництвом Білорусі.

За словами Зеленського, українська розвідка має інформацію про те, що обговорюється між Росією та білоруським керівництвом.

Президент зазначив, що російська сторона намагається значно глибше втягнути Білорусь у війну та розглядає можливість початку додаткових агресивних операцій саме з білоруської території.

Як заявив Зеленський, йдеться або про загрозу Чернігівсько-Київському напрямку, або про можливі дії проти однієї з країн НАТО, які межують із Білоруссю.

Президент наголосив, що Україна продовжить захищати свою територію та громадян.

«Я доручив нашим Силам оборони та безпеки України підготувати план реагування, і на Ставці ми розглянемо та затвердимо. Чернігівсько-Київський напрямок ми будемо посилювати», – заявив Зеленський.

Він також додав, що партнери України поінформовані про ситуацію та знають, до чого Росія схиляє Білорусь.

