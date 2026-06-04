В Україні жінки отримують меншу зарплату, ніж чоловіки — різниця у деяких сферах сягає майже 50%

У першому кварталі 2026 року середній рівень оплати праці жінок був суттєво нижчим, ніж у чоловіків.

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Державна служба статистики України повідомила, що в Україні зберігається гендерний розрив у заробітній платі: жінки отримують менше, ніж чоловіки, а в окремих галузях різниця майже досягає 50%.

Рівень зарплат у І кварталі 2026 року

Середньомісячна заробітна плата у першому кварталі 2026 року становила 28 885 гривень. При цьому:

чоловіки отримували в середньому 33 798 гривень;

жінки — 24 791 гривню.

Співвідношення заробітної плати жінок до зарплати чоловіків становить 73%.

Де різниця найбільша

Найбільший розрив у середньомісячній номінальній заробітній платі між чоловіками та жінками зафіксовано у таких сферах:

47,1% — мистецтво, спорт, розваги та відпочинок;

38,7% — фінансова та страхова діяльність;

37,8% — інформація та телекомунікації.

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