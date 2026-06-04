В Україні жінки отримують меншу зарплату, ніж чоловіки — різниця у деяких сферах сягає майже 50%
20:45, 4 червня 2026
У першому кварталі 2026 року середній рівень оплати праці жінок був суттєво нижчим, ніж у чоловіків.
Державна служба статистики України повідомила, що в Україні зберігається гендерний розрив у заробітній платі: жінки отримують менше, ніж чоловіки, а в окремих галузях різниця майже досягає 50%.
Рівень зарплат у І кварталі 2026 року
Середньомісячна заробітна плата у першому кварталі 2026 року становила 28 885 гривень. При цьому:
- чоловіки отримували в середньому 33 798 гривень;
- жінки — 24 791 гривню.
Співвідношення заробітної плати жінок до зарплати чоловіків становить 73%.
Де різниця найбільша
Найбільший розрив у середньомісячній номінальній заробітній платі між чоловіками та жінками зафіксовано у таких сферах:
- 47,1% — мистецтво, спорт, розваги та відпочинок;
- 38,7% — фінансова та страхова діяльність;
- 37,8% — інформація та телекомунікації.
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