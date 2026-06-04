Коли щеплення справді потрібно відкласти: у МОЗ назвали лише кілька причин

У МОЗ пояснили, чи можна проводити вакцинацію, якщо у дитини нежить та температура.

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Наявність нежитю або незначного підвищення температури у дитини не є підставою для перенесення планового щеплення. Про це нагадали у Міністерстві охорони здоров’я, зазначивши, що однією з найпоширеніших причин безпідставного відтермінування вакцинації залишається очікування батьками «ідеального» стану здоров’я дитини.

У МОЗ підкреслили, що рекомендації ВООЗ та МОЗ чітко визначають, що наявність легкого нежитю та невеликої температури (ВООЗ — до 38,5° C, МОЗ — до 38,0° C) не є протипоказанням для проведення планової вакцинації.

Водночас перелік реальних абсолютних протипоказань до щеплень в Україні є дуже обмеженим і відповідає міжнародним рекомендаціям. До них належать:

гострі захворювання з високою температурою понад 38,0°C (вакцинацію відкладають до одужання),

важка алергічна реакція на попередню дозу вакцини чи відома алергічна реакція на один із компонентів вакцини,

важкі імунодефіцитні стани — у разі щеплення живими вакцинами (потенційно небезпечні). Введення неживих вакцин є безпечним, проте імунітет може не сформуватися у онкохворих пацієнтів, які проходять курс хіміотерапії, при вживанні великих доз стероїдних гормонів, при вживанні ліків, що пригнічують імунітет, та у людини, яка живе з ВІЛ,

також при вагітності не можна робити щеплення КПК (проти кору, епідпаротиту, краснухи) та іншими вакцинами, що містять живі віруси.

У відомстві пояснили, відтермінування щеплення через незначні нездужання створює синдром відтермінованої вакцинації, що руйнує графік щеплень. Зрештою, його потім потрібно наздоганяти.

Батькам рекомендують консультуватися із сімейним лікарем або педіатром щодо показань та можливих протипоказань до вакцинації у кожному конкретному випадку.

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