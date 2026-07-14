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На Сумщині офіцер організував схему фіктивних бойових відряджень і привласнював виплати військових — ДБР

22:36, 14 липня 2026
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Схема діяла із вересня 2024 року до лютого 2025 року.
На Сумщині офіцер організував схему фіктивних бойових відряджень і привласнював виплати військових — ДБР
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Працівники Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування щодо начальника групи по роботі з учасниками бойових дій однієї з військових частин Сумської області, який, за даними слідства, організував схему незаконного отримання додаткових виплат військовослужбовцями.

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Як встановили правоохоронці, офіцер залучив до схеми п’ятьох військовослужбовців з інших підрозділів. Через їхніх командирів він оформлював документи про нібито виконання ними бойових завдань у Харківській та Сумській областях.

Насправді, за даними слідства, військові не брали участі у бойових діях і весь час перебували у штабі. Водночас на підставі оформлених документів їм щомісяця безпідставно нараховували підвищене грошове забезпечення — близько 170 тисяч гривень кожному.

Як зазначили у ДБР, більшу частину цих коштів офіцер вимагав передавати йому готівкою.

Схема діяла із вересня 2024 року до лютого 2025 року. Через незаконні дії, за попередніми оцінками, державі завдано збитків майже на 2,6 млн гривень.

Для забезпечення відшкодування завданої шкоди на майно обвинуваченого накладено арешт. Серед арештованого майна — житловий будинок, дві земельні ділянки та два автомобілі.

Офіцер обвинувачується у зловживанні службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди, що спричинило тяжкі наслідки, — ч. 2 ст. 364 КК України.

Санкція статті передбачає покарання до 6 років позбавлення волі. Обвинувальний акт скеровано до суду.

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гроші військові ДБР

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