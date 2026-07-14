На Сумщине офицер организовал схему фиктивных боевых командировок и присваивал выплаты военных — ГБР

Схема действовала с сентября 2024 года до февраля 2025 года.

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Работники Государственного бюро расследований завершили досудебное расследование в отношении начальника группы по работе с участниками боевых действий одной из воинских частей Сумской области, который, по данным следствия, организовал схему незаконного получения дополнительных выплат военнослужащими.

Как установили правоохранители, офицер привлек к схеме пятерых военнослужащих из других подразделений. Через их командиров он оформлял документы о якобы выполнении ими боевых задач в Харьковской и Сумской областях.

В действительности, по данным следствия, военные не участвовали в боевых действиях и все время находились в штабе. В то же время на основании оформленных документов им ежемесячно безосновательно начисляли повышенное денежное обеспечение — около 170 тысяч гривен каждому.

Как отметили в ГБР, большую часть этих средств офицер требовал передавать ему наличными.

Схема действовала с сентября 2024 года до февраля 2025 года. Из-за незаконных действий, по предварительным оценкам, государству причинен ущерб почти на 2,6 млн гривен.

Для обеспечения возмещения причиненного ущерба на имущество обвиняемого наложен арест. Среди арестованного имущества — жилой дом, два земельных участка и два автомобиля.

Офицер обвиняется в злоупотреблении служебным положением с целью получения неправомерной выгоды, повлекшем тяжкие последствия, — ч. 2 ст. 364 УК Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание до 6 лет лишения свободы. Обвинительный акт направлен в суд.

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