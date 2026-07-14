  1. В Украине

На Сумщине офицер организовал схему фиктивных боевых командировок и присваивал выплаты военных — ГБР

22:36, 14 июля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Схема действовала с сентября 2024 года до февраля 2025 года.
На Сумщине офицер организовал схему фиктивных боевых командировок и присваивал выплаты военных — ГБР
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Работники Государственного бюро расследований завершили досудебное расследование в отношении начальника группы по работе с участниками боевых действий одной из воинских частей Сумской области, который, по данным следствия, организовал схему незаконного получения дополнительных выплат военнослужащими.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Как установили правоохранители, офицер привлек к схеме пятерых военнослужащих из других подразделений. Через их командиров он оформлял документы о якобы выполнении ими боевых задач в Харьковской и Сумской областях.

В действительности, по данным следствия, военные не участвовали в боевых действиях и все время находились в штабе. В то же время на основании оформленных документов им ежемесячно безосновательно начисляли повышенное денежное обеспечение — около 170 тысяч гривен каждому.

Как отметили в ГБР, большую часть этих средств офицер требовал передавать ему наличными.

Схема действовала с сентября 2024 года до февраля 2025 года. Из-за незаконных действий, по предварительным оценкам, государству причинен ущерб почти на 2,6 млн гривен.

Для обеспечения возмещения причиненного ущерба на имущество обвиняемого наложен арест. Среди арестованного имущества — жилой дом, два земельных участка и два автомобиля.

Офицер обвиняется в злоупотреблении служебным положением с целью получения неправомерной выгоды, повлекшем тяжкие последствия, — ч. 2 ст. 364 УК Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание до 6 лет лишения свободы. Обвинительный акт направлен в суд.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

деньги военные ГБР

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

За смертельные ДТП усилят наказание: в Раде предлагают новые сроки лишения свободы и лишение водительских прав на 15 лет

Лишение свободы, штрафы и новые наказания для водителей: в Раде предлагают существенно усилить ответственность за опасные нарушения ПДД.

ВККС отказали в увольнении Сергея Ступака — ВСП вернул его на продолжение квалификационной оценки

Судья Сергей Ступак остается в должности: ВСП отклонил представление ВККС об увольнении на основании подпункта 4 пункта 16¹ раздела XV «Переходные положения» Конституции Украины.

На восстановление конфайнмента ЧАЭС после вражеской атаки хотят направить более 5 млрд грн

Программу вывода из эксплуатации Чернобыльской АЭС предлагают обновить до 2036 года и дополнить новыми мерами безопасности.

Владельцам имущества больше не придется «отвоевывать» его в суде из-за ошибки исполнителя – законопроект

Если документ будет принят, владельцам имущества больше не придется каждый раз проходить полноценное исковое производство только для того, чтобы доказать очевидное – арест наложен не на имущество должника.

Мобильные укрытия на остановках и освобождение убежищ от арендаторов: на 5-м году войны власть взялась за гражданскую защиту населения

Новые ультиматумы от ВР: 10 минут на доступ к мобильному укрытию и 24 часа на выселение бизнеса из арендованных убежищ.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]