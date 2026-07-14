Фемицид не имеет отдельной статьи в УКУ: наказывает ли закон в Украине убийства женщин из-за гендерных мотивов

Что означает термин «фемицид», почему он связан с домашним насилием и как его оценивает закон.

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Фемицид — это умышленное убийство женщины или девушки из-за ее пола, гендерной роли или в контексте неравного положения женщин в обществе. Речь идет не о любом убийстве женщины, а о преступлениях, в которых лишение жизни связано с контролем, унижением, ревностью, местью, домашним насилием или восприятием женщины как «собственности».

Как отмечают в Херсонском апелляционном суде, термин «фемицид» начал активно использоваться во второй половине ХХ века, чтобы отделить убийства женщин, мотивированные их полом, от других умышленных насильственных преступлений.

Со временем понятие распространилось в правозащитной, криминологической и социологической сферах. Его используют для анализа причин таких преступлений, сбора статистики, оценки рисков и формирования политики предотвращения насилия в отношении женщин.

Фемицид часто является следствием длительного насилия

Во многих случаях фемициду предшествует систематическое домашнее или гендерно обусловленное насилие. Это могут быть угрозы, избиения, психологическое давление, преследование, экономический контроль, изоляция от близких или принуждение к определенному поведению.

Именно поэтому фемицид рассматривают как крайнее проявление агрессии и унизительного отношения к женщинам.

В международной практике одним из наиболее опасных факторов является насилие со стороны интимного партнера или члена семьи. Такие преступления нередко совершаются не незнакомыми лицами, а теми, кто находился с потерпевшей в близких, семейных или зависимых отношениях. Это подчеркивает важность своевременного реагирования на домашнее насилие, угрозы, преследование и другие проявления контролирующего поведения.

Есть ли фемицид отдельным преступлением в Украине

В Украине термин «фемицид» пока не закреплен в Уголовном кодексе Украины как отдельный состав уголовного правонарушения.

Такие деяния, в зависимости от конкретных обстоятельств, могут квалифицироваться, в частности, как умышленное убийство по статье 115 УК Украины, а при наличии предварительного систематического насилия — рассматриваться во взаимосвязи с нормами о домашнем насилии, угрозах, телесных повреждениях или других уголовных правонарушениях.

Для правовой оценки важно не только установление факта лишения жизни, но и исследование контекста: характера отношений между обвиняемым и потерпевшей, наличия предыдущих обращений в полицию, фактов домашнего насилия, ограничительных предписаний, угроз, преследования, ревности, попыток контролировать поведение женщины или мести за прекращение отношений.

В Украине нет отдельной статистики по фемициду

Официальная статистика по фемициду как отдельному явлению в Украине пока не ведется. Это связано с тем, что уголовные правонарушения учитываются по статьям Уголовного кодекса, а гендерный мотив или предыдущий контекст насилия не всегда выделяются в отдельную категорию.

Специалисты отмечают, что фемицид нельзя рассматривать как «семейную трагедию» или «бытовой конфликт», если ему предшествовали систематическое насилие, контроль, угрозы или унижения.

В таких случаях речь идет о самом тяжелом проявлении насилия, которое требует надлежащей правовой оценки, тщательного исследования доказательств и анализа предыдущего поведения обидчика.

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