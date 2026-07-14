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Мужчинам предлагают предоставлять отсрочку от мобилизации на один год после рождения ребенка

20:20, 14 июля 2026
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Кабинет Министров призывают инициировать законодательные изменения, которые будут предусматривать предоставление мужчинам отсрочки от мобилизации на один год после рождения ребенка.
Мужчинам предлагают предоставлять отсрочку от мобилизации на один год после рождения ребенка
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В Украине продолжается обсуждение возможных механизмов поддержки рождаемости и семей с детьми в условиях военного положения. На сайте Кабинета Министров зарегистрирована петиция, автор которой предлагает предоставить мужчинам отсрочку от мобилизации сроком на один год после рождения ребенка. По мнению инициатора, это может стать одним из шагов по поддержке молодых семей.

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Почему предлагают изменить правила

Автор петиции отмечает, что из-за полномасштабной войны, массовой миграции и экономических трудностей Украина столкнулась с резким снижением рождаемости. По его мнению, одной из причин, по которой молодые семьи откладывают рождение детей, является риск мобилизации мужчины сразу после появления ребенка.

В петиции обращается внимание, что сейчас, согласно статье 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации», право на отсрочку имеют, в частности, военнообязанные, на содержании которых находятся трое и более детей. Вместе с тем, как отмечает автор, многие семьи не решаются даже на рождение первого или второго ребенка из-за опасений остаться без поддержки отца.

Какие изменения предлагают

Автор петиции №41/010324-26еп просит Кабинет Министров разработать и внести в Верховную Раду законопроект, предусматривающий предоставление мужчинам (отцам) гарантированной отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации сроком на один год с момента рождения ребенка.

По мнению инициатора, принятие таких изменений позволит:

  • стимулировать рождаемость и поддержать молодые семьи;
  • обеспечить матери и новорожденному ребенку поддержку отца в первый год жизни;
  • снизить риск послеродовой депрессии и облегчить уход за ребенком в условиях войны;
  • дать семье время адаптироваться после рождения ребенка и создать финансовую основу на период пребывания матери в отпуске по уходу за ребенком.

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Кабинет Министров Украины Украина петиция призыв мобилизация военнообязанный военная служба

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