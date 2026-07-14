При каких условиях может мобилизовать лицо с инвалидностью

Закон оставляет право на добровольное вступление в ряды Вооруженных Сил Украины.

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Лица с инвалидностью имеют право на отсрочку от призыва во время мобилизации, однако это право должно быть надлежащим образом оформлено и отражено в государственном реестре «Оберіг».

Согласно статье 23 Закона Украины №3543-XII «О мобилизационной подготовке и мобилизации», право на отсрочку имеют граждане, которым официально установлена инвалидность I, II или III группы. При этом наличие удостоверения или справки об инвалидности само по себе не означает автоматического оформления отсрочки.

В Черкасском ТЦК и СП отметили, что, согласно действующим изменениям законодательства, территориальные центры комплектования больше не принимают от граждан заявления на оформление или продление отсрочки.

Оформить отсрочку можно двумя способами. Первый — через приложение «Резерв+». Если сведения об инвалидности внесены Министерством социальной политики в электронные реестры, запрос обрабатывается автоматически в течение 48 часов, после чего в приложении появляется электронный военно-учетный документ с соответствующей отметкой.

Второй способ — личное обращение в любой Центр предоставления административных услуг (ЦНАП). Администратор ЦНАП сканирует оригиналы документов и передает их в электронном виде на рассмотрение комиссии при ТЦК и СП. Решение принимается в течение 14 дней.

В ТЦК подчеркнули, что в соответствии с законом лица с инвалидностью не подлежат принудительной мобилизации. Вместе с тем проблемы могут возникнуть, если право на отсрочку не было своевременно оформлено или продлено, истек срок действия предыдущей отсрочки и данные не были обновлены в реестрах, либо статус инвалидности был изменен или отменен по результатам повторного медицинского осмотра.

Кроме того, закон предусматривает возможность добровольного прохождения военной службы. Лица с инвалидностью могут заключить контракт с Вооруженными силами Украины по собственному желанию, если это позволяет состояние здоровья и не противоречит заключению военно-врачебной комиссии.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в Одесской области правоохранители разоблачили брачную аферу для увольнения с военной службы. В частности, была задержана жительница Одесской области, которая за деньги организовывала фиктивные браки для военнослужащих, чтобы они имели основания уволиться со службы и выехать за границу.

Указывается, что женщина с инвалидностью II группы неоднократно выходила замуж за военнослужащих. Те, пользуясь статусом мужа лица с инвалидностью, увольнялись со службы и выезжали за границу. После «медового месяца» женщина возвращалась в Украину и подавала на развод.

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