Духовный гимн могут официально исполнять по единым правилам во время торжественных мероприятий: Комитет поддержал постановление

Комитет Верховной Рады по гуманитарной и информационной политике рекомендовал парламенту безотлагательно принять постановление о Духовном гимне, призвал ускорить рассмотрение законопроектов в сфере культуры и туризма, а также рассмотрел результаты аудита Государственного агентства развития туризма и планы дальнейшей работы.

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Комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики провел очередное заседание, во время которого рассмотрел законодательные инициативы в сфере культуры, заслушал результаты аудита Государственного агентства развития туризма и обсудил дальнейшие приоритеты работы.

Одним из ключевых вопросов повестки дня стал проект постановления о Духовном гимне Украины № 15383. В Комитете отметили, что документ призван обеспечить единый подход к исполнению Духовного гимна во время государственных и торжественных мероприятий, а также способствовать укреплению исторической памяти и культурной идентичности.

По результатам рассмотрения Комитет рекомендовал Верховной Раде включить проект постановления в повестку дня, определить его неотложным и принять за основу и в целом.

Во время обсуждения депутаты одновременно подчеркнули, что парламенту не следует откладывать рассмотрение важных законопроектов гуманитарной сферы. В частности, речь шла о законодательных инициативах по эвакуации музейных ценностей во время военного положения, введению ответственности за культурный геноцид, развитию меценатства, туризма и другим вопросам, которых культурное сообщество давно ожидает.

Члены Комитета поддержали предложение обратиться к руководству Верховной Рады с просьбой безотлагательно включить эти законопроекты в повестку дня ближайших пленарных заседаний. Также было решено зафиксировать соответствующую позицию в протоколе заседания и подготовить официальное обращение парламентского комитета.

Вторым вопросом повестки дня депутаты заслушали информацию Счетной палаты о результатах финансового аудита Государственного агентства развития туризма Украины.

По информации аудиторов, финансовая отчетность агентства достоверно отражает его финансовое состояние, а большинство рекомендаций, предоставленных по результатам проверки, уже выполнены или находятся на завершающем этапе реализации.

Во время обсуждения также отмечалось, что одним из ключевых шагов для развития туристической отрасли должно стать принятие новой редакции Закона Украины «О туризме», которая позволит внедрить современные европейские подходы к регулированию этой сферы.

По итогам рассмотрения Комитет принял результаты аудита к сведению и рекомендовал Государственному агентству развития туризма, Министерству финансов и Министерству развития общин и территорий обеспечить полное выполнение рекомендаций Счетной палаты и проинформировать об этом Комитет до 30 октября 2026 года.

Кроме того, Комитет предварительно согласовал проведение 16 сентября комитетских слушаний на тему развития семейных форм воспитания. Мероприятие состоится накануне Дня усыновления и будет посвящено обсуждению актуальных проблем государственной политики в сфере защиты прав детей.

Также депутаты обсудили подготовку выездного заседания Комитета в Одессе, отдельного заседания по вопросам международной деятельности Комитета, работы украинских делегаций в Парламентской ассамблее Совета Европы и Парламентской ассамблее ОБСЕ, а также функционирования Международного реестра ущерба (RD4U), причиненного агрессией России против Украины.

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