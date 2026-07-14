  1. В Украине

Киевский апелляционный суд оставил под стражей экс-президента «Мотор Сичи» Вячеслава Богуслаева

17:45, 14 июля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Киевский апелляционный суд оставил под стражей экспрезидента АО «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева, отклонив апелляцию защиты и подтвердив меру пресечения с альтернативой внесения залога в размере 632,3 млн грн.
Киевский апелляционный суд оставил под стражей экс-президента «Мотор Сичи» Вячеслава Богуслаева
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Киевский апелляционный суд оставил под стражей бывшего президента АО «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева. Об этом сообщили в суде.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Киевского апелляционного суда рассмотрела апелляционные жалобы стороны защиты на постановление Соломенского районного суда города Киева от 4 июня 2026 года.

Ранее суд первой инстанции частично удовлетворил ходатайство прокурора и продлил обвиняемому меру пресечения в виде содержания под стражей до 2 августа 2026 года включительно. Одновременно была определена альтернативная мера пресечения в виде залога в размере 190 000 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, что составляет 632 320 000 гривен.

По результатам апелляционного рассмотрения Киевский апелляционный суд не нашел оснований для изменения или отмены этого решения. Постановление Соломенского районного суда города Киева оставлено без изменений, а апелляционные жалобы стороны защиты — без удовлетворения.

Напомним, Богуслаев обвиняется в намерении передать представителям государства-агрессора 128 двигателей производства АО «Мотор Сич» при посредничестве иностранного юридического лица на сумму свыше 62 млн долларов США. Из них 7 были поставлены на сумму более 3,4 млн долларов США незаконным вооруженным или военизированным формированиям, созданным на временно оккупированной территории.

Кроме того, ему инкриминируются пособничество государству-агрессору, участие в террористической организации, воспрепятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и другие преступления (ч. 4 ст. 111-1, ч. 1 ст. 111-2, ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 114-1 УК Украины).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Киев Киевский апелляционный суд

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Владельцам имущества больше не придется «отвоевывать» его в суде из-за ошибки исполнителя – законопроект

Если документ будет принят, владельцам имущества больше не придется каждый раз проходить полноценное исковое производство только для того, чтобы доказать очевидное – арест наложен не на имущество должника.

Мобильные укрытия на остановках и освобождение убежищ от арендаторов: на 5-м году войны власть взялась за гражданскую защиту населения

Новые ультиматумы от ВР: 10 минут на доступ к мобильному укрытию и 24 часа на выселение бизнеса из арендованных убежищ.

Одесский апелляционный суд получит новых судей: ВСП согласовал три кандидатуры

ВСП согласовал трех претендентов на должности судей Одесского апелляционного суда, рассмотрение еще одной кандидатуры отложено.

ВСП согласовал кандидатуру Русланы Пивоваровой на должность судьи Второго ААС: что известно о ней

ВСП поддержал назначение Русланы Пивоваровой судьей Второго апелляционного административного суда.

ВСП избрал кандидатов в ВАКС: кто может стать новыми судьями Антикоррупционного суда

Что известно о кандидатах в Высший антикоррупционный суд.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]