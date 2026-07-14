Киевский апелляционный суд оставил под стражей экс-президента «Мотор Сичи» Вячеслава Богуслаева

Киевский апелляционный суд оставил под стражей экспрезидента АО «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева, отклонив апелляцию защиты и подтвердив меру пресечения с альтернативой внесения залога в размере 632,3 млн грн.

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Киевский апелляционный суд оставил под стражей бывшего президента АО «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева. Об этом сообщили в суде.

Коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Киевского апелляционного суда рассмотрела апелляционные жалобы стороны защиты на постановление Соломенского районного суда города Киева от 4 июня 2026 года.

Ранее суд первой инстанции частично удовлетворил ходатайство прокурора и продлил обвиняемому меру пресечения в виде содержания под стражей до 2 августа 2026 года включительно. Одновременно была определена альтернативная мера пресечения в виде залога в размере 190 000 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, что составляет 632 320 000 гривен.

По результатам апелляционного рассмотрения Киевский апелляционный суд не нашел оснований для изменения или отмены этого решения. Постановление Соломенского районного суда города Киева оставлено без изменений, а апелляционные жалобы стороны защиты — без удовлетворения.

Напомним, Богуслаев обвиняется в намерении передать представителям государства-агрессора 128 двигателей производства АО «Мотор Сич» при посредничестве иностранного юридического лица на сумму свыше 62 млн долларов США. Из них 7 были поставлены на сумму более 3,4 млн долларов США незаконным вооруженным или военизированным формированиям, созданным на временно оккупированной территории.

Кроме того, ему инкриминируются пособничество государству-агрессору, участие в террористической организации, воспрепятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и другие преступления (ч. 4 ст. 111-1, ч. 1 ст. 111-2, ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 114-1 УК Украины).

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