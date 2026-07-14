Части украинцев могут уменьшить субсидии — Пенсионный фонд проверяет доходы

Если проверка покажет, что доходы семьи значительно выросли, размер жилищной субсидии могут уменьшить.

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Размер жилищной субсидии для украинцев может измениться без подачи нового заявления. Пенсионный фонд Украины проводит автоматический пересмотр выплат после проверки доходов домохозяйств.

Как сообщили в Главном управлении ПФУ в Хмельницкой области, специалисты дважды в год пересматривают размер жилищной субсидии — в марте и августе. Мартовский перерасчет касается выплат за март и апрель, а августовский — за август и сентябрь. Получателям помощи для этого не нужно обращаться в Пенсионный фонд или подавать дополнительные документы.

Основанием для автоматического перерасчета является изменение среднемесячного дохода домохозяйства более чем на 50% в сторону увеличения или уменьшения.

Если во время проверки выяснится, что доходы семьи существенно выросли, размер жилищной субсидии могут уменьшить. Если же финансовое положение домохозяйства ухудшилось, а доходы значительно сократились — сумму помощи могут увеличить.

При перерасчете в марте учитывают доходы за третий и четвертый кварталы предыдущего года, а в августе — за первый и второй кварталы текущего года.

Для определения права на субсидию и ее размера Пенсионный фонд учитывает среднемесячный доход всех членов домохозяйства. В частности, принимают во внимание:

заработную плату после уплаты налога на доходы физических лиц и военного сбора;

пенсионные выплаты;

другие доходы, информацию о которых ПФУ получает от Государственной налоговой службы и из собственных реестров;

доходы, указанные гражданами в декларации;

социальные выплаты, назначенные органами социальной защиты населения.

Именно на основании этих данных Пенсионный фонд определяет, нужно ли изменить размер жилищной субсидии и какой будет сумма выплаты после автоматического перерасчета.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», наличие земельного пая само по себе не является основанием для отказа в жилищной субсидии. Однако доход, полученный от его аренды, учитывается при определении права на помощь и ее размера.

В Пенсионном фонде Украины объяснили, что при назначении жилищной субсидии учитывается доход, который приносит домохозяйству земельный пай за период его получения.

Если арендатор выплачивает владельцу земельного пая арендную плату в натуральной форме, он подает в налоговые органы соответствующий отчет, в котором указывает денежный эквивалент стоимости такой арендной платы. Информация о сумме дохода, полученного владельцем земельного пая, поступает в Пенсионный фонд Украины в рамках электронной информационного взаимодействия с Государственной налоговой службой Украины.