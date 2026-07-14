ВСП избрал кандидатов в ВАКС: кто может стать новыми судьями Антикоррупционного суда

Что известно о кандидатах в Высший антикоррупционный суд.

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Высший совет правосудия рассмотрел вопрос о внесении представлений Президенту Украины о назначении судей Высшего антикоррупционного суда.

По результатам обсуждения ВСП поддержал кандидатуры:

Николая Рубащенко — на должность судьи Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда;

• Леси Скрекли — на должность судьи Высшего антикоррупционного суда;

• Марты-Марии Яцининой — на должность судьи Высшего антикоррупционного суда.

Кандидатура Дениса Коваленко на должность судьи Высшего антикоррупционного суда не была включена в повестку дня заседания.

Детали рассмотрения кандидатуры Николая Рубащенко

На заседании ВСП продолжил рассмотрение кандидатуры Николая Рубащенко на должность судьи Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда. По результатам обсуждения ВСП не выявил препятствий для внесения представления Президенту Украины о назначении.

ВСП не выявил нарушений порядка предоставления рекомендации ВККС о назначении; не установил сведений, которые не были предметом предыдущего рассмотрения и которые могли бы вызвать обоснованные сомнения относительно соответствия кандидата критериям добропорядочности и профессиональной этики; кандидатура Рубащенко полностью соответствует требованиям статьи 127 Конституции Украины, части 2 статьи 33, статьи 69 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей», части 2 статьи 7 Закона Украины «О Высшем антикоррупционном суде».

ВСП принял решение о внесении Президенту Украины представления о назначении Николая Рубащенко на должность судьи Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда.

Детали рассмотрения кандидатуры Леси Скрекли

Кандидат набрала 727,29 балла по результатам квалификационного оценивания, что подтверждает ее способность осуществлять правосудие в этом специализированном суде.

Образование и ученая степень

Леся Скрекля в 2009 году окончила Львовский государственный университет внутренних дел по специальности «правоведение», получив квалификацию юриста. Она имеет ученую степень в области права.

Трудовой путь

Трудовая деятельность кандидатки в сфере права началась еще во время обучения. С 1 сентября 2008 года по 25 февраля 2011 года она работала юрисконсультом в ООО «КАРМЕН». В дальнейшем занимала аналогичные должности в адвокатской фирме «Юридический центр» (2011 год) и ООО «СТИЛЬ 5» (2011–2012 годы).

С 2012 года Леся Скрекля перешла к научно-педагогической деятельности. Работала ассистентом кафедры теории государства и права во Львовской коммерческой академии (2012–2014), старшим преподавателем той же кафедры (2015–2016), а с 2016 по 2020 год — доцентом кафедры теории государства и права Львовского торгово-экономического университета. С сентября 2020 года занимает должность доцента кафедры уголовного права и процесса этого же университета.

Научная деятельность

Под научным руководством Леси Скрекли защищены три диссертационных исследования. Она неоднократно входила в состав разовых специализированных ученых советов, а также предоставляла отзывы на диссертации по уголовно-правовой тематике. В научном наследии кандидатки — более 60 публикаций. По ее словам, во время исследований она всегда стремится найти истинный смысл даже в вопросах, которые кажутся аксиоматичными.

Кандидатка подчеркивает важность постоянного саморазвития. Систематическое чтение художественной литературы помогает ей глубже осмысливать общественные процессы, формировать аналитические и нравственные ориентиры. В творческом наследии Леси Скрекли — также несколько десятков стихотворений, преимущественно патриотической и семейной тематики.

Имущественное положение и декларации

Согласно декларации за 2024 год, Леся Скрекля пользуется квартирой во Львове, которая принадлежит ее отцу. Кандидатка вместе с мужем и двумя детьми постоянно проживает в этой квартире с сентября 2020 года.

20 ноября 2020 года муж Леси Скрекли приобрел автомобиль Honda CR-V 2015 года выпуска. Автомобиль был выкуплен на аукционе в США за 9 525 долларов США. Общие расходы, включая таможенные платежи, доставку и ремонт в 2021 году, составили значительную сумму, источником которой стала заработная плата мужа (более 1 млн грн в 2020–2021 годах). Кандидатка предоставила подробные расчеты и подтверждающие документы.

30 июля 2025 года муж кандидатки приобрел квартиру в Киеве стоимостью 3 721 921 грн (около 89 000 долларов США). Для этого были использованы семейные сбережения (по состоянию на конец 2024 года — 52 800 долларов США и 32 000 евро), а также доходы семьи. Совокупный доход кандидатки и членов ее семьи в 2025 году составил 1 604 695 грн. Квартира рассматривается как инвестиция или будущее место проживания.

Высокая квалификация, значительный опыт научно-педагогической и практической юридической работы, а также подтвержденная прозрачность имущественного положения стали основанием для положительного решения Высшего совета правосудия.

Детали рассмотрения кандидатуры Марьяны-Марии Яцининой

Высший совет правосудия рассмотрел кандидатуру Марьяны-Марии Яцининой на должность судьи Высшего антикоррупционного суда. По результатам квалификационного оценивания кандидатка набрала 733,53 балла и была признана подтвердившей способность осуществлять правосудие в специализированном антикоррупционном суде.

Образование и научная деятельность

В 2014 году Марьяна-Мария Яцинина окончила Львовский национальный университет имени Ивана Франко по специальности «Правоведение», получив квалификацию магистра права. В 2021 году в Институте государства и права имени В.М. Корецкого НАН Украины успешно защитила диссертацию на соискание степени кандидата юридических наук на тему «Злоупотребление властью, служебным положением или полномочиями по Уголовному кодексу Украины (ст. ст. 364, 364-1, 365-2 УК Украины)».

Во время анализа диссертационного исследования были выявлены признаки текстовых заимствований из работы Скубака Е.О., защищенной в 2020 году. Кандидатка пояснила, что на момент завершения своей диссертации в октябре 2020 года не была ознакомлена с работой Скубака. Она также подчеркнула, что основные научные результаты ее исследования были опубликованы в профильных изданиях еще в 2016–2017 годах, то есть задолго до защиты диссертации другим автором.

Трудовая деятельность

С 2014 по 2022 год Марьяна-Мария Яцинина работала юрисконсультом на различных предприятиях, в частности в ООО «ВЛАДА ОЙЛ», «СМАРАГДА», «НОРМА-ВЕСТ», «МИЛАНА ВЕСТ», «САКУРА ВЕСТ», «ЛАЙК-СИТИ», «ЛУНА СЕРВИС», «ЭРИДА СТАНДАРТ», «РЕГИОН ХОЛ», «ОПТИ-КОМ» и «ВИЛЬЕНА».

21 декабря 2017 года решением Совета адвокатов Львовской области ей было выдано свидетельство о праве на занятие адвокатской деятельностью. В период с 2017 по 2022 год кандидатка активно осуществляла адвокатскую практику.

С 2022 года Марьяна-Мария Яцинина работает в должности старшего преподавателя кафедры теории права и прав человека Учреждения высшего образования «Украинский католический университет».

Декларирование имущества

В декларации за 2019 год кандидатка указала автомобиль KIA Sportage 2019 года выпуска, приобретенный 16 августа 2019 года за 553 112 грн. Общий доход Марьяны-Марии Яцининой за 2019 год составил 253 975 грн.

Кандидатка предоставила подробное объяснение источников происхождения средств на приобретение автомобиля:

10 000 долларов США, снятых с депозитного счета в ПАО «Райффайзен Банк Аваль» в конце 2018 года (задекларированы);

5 000 долларов США, накопленных в течение 2017–2018 годов (наличными, не отраженных в декларации матери);

средства матери кандидата (74 842 грн), которые не подлежали декларированию;

средства на банковском счете матери (11 158,23 грн);

сбережения семьи из текущих доходов в первом полугодии 2019 года (около 100 000 грн).

На момент приобретения автомобиля кандидатка проживала совместно с матерью, которая на тот момент была субъектом декларирования.

Решение ВСП

Высший совет правосудия почти единогласно поддержал три кандидатуры и принял решение направить соответствующие представления Президенту Украины.

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