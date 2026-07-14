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На Одесщине суд вынес приговор мужчине, который расстрелял полицейского после побега от патрульных

13:21, 14 июля 2026
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Мужчина открыл стрельбу после того, как проигнорировал требование патрульных остановиться и упал с мопеда во время побега.
На Одесщине суд вынес приговор мужчине, который расстрелял полицейского после побега от патрульных
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В Одесской области суд назначил пожизненное лишение свободы 46-летнему мужчине, которого признали виновным в убийстве полицейского, покушении на убийство двух лиц и незаконном обращении с оружием.

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Как сообщили в Офисе Генерального прокурора, суд поддержал позицию стороны обвинения и назначил ему наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Во время судебного рассмотрения обвиняемый признал свою вину только в незаконном обращении с оружием. В то же время прокуроры доказали его причастность к нападению на правоохранителей и убийству одного из них.

Доказательствами по делу стали показания потерпевших, выводы экспертиз и результаты следственного эксперимента, которые подтвердили, что выстрелы были произведены умышленно.

По данным следствия, еще в 2014 году мужчина приобрел в Измаиле травматический револьвер калибра 9 мм, который впоследствии переделал в огнестрельное оружие. Кроме того, он самостоятельно изготовил 13 патронов и хранил оружие и боеприпасы по месту жительства.

В августе 2025 года, двигаясь на мопеде по полевой дороге в одном из сел Измаильского района без мотошлема, мужчина проигнорировал требование патрульных остановиться. Во время попытки побега он упал.

Когда правоохранители приблизились к нему, мужчина достал револьвер и начал стрелять в служебный автомобиль. После этого он обошел транспортное средство и произвел выстрел в одного из полицейских.

В ответ правоохранитель применил табельное оружие и ранил нападавшего. После этого другому полицейскому удалось его задержать.

Раненого правоохранителя госпитализировали, однако спасти его жизнь медикам не удалось.

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