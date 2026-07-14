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Военным из числа бывших осужденных гарантировали отпуск, лечение и перевод

13:57, 14 июля 2026
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Верховная Рада сравнила в правах военных из числа бывших осужденных с другими защитниками.
Военным из числа бывших осужденных гарантировали отпуск, лечение и перевод
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Верховная Рада проголосовала за законопроект 15225, который приравнивает в правах военнослужащих из числа бывших осужденных к остальным защитникам Украины.

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За проголосовали 309 народных депутатов.

Документ должен устранить правовое неравенство и гарантировать бойцам, которые пришли в ряды ВСУ из учреждений исполнения наказаний, те же права, что и другим военнослужащим, в частности:

  • ежегодные отпуска,
  • расширение доступа к лечению после ранений и возможность перевода в тыловые части или ТЦК по состоянию здоровья.

Также законопроект защищает женщин-военнослужащих этой категории, гарантируя им право на отпуск по беременности и родам, а также отпуск по уходу за ребенком.

Как ранее рассказывала «Судебно-юридическая газета», законопроект № 15225 предусматривает внесение изменений в некоторые законы Украины относительно прохождения военной службы лицами, условно-досрочно освобожденными от отбывания наказания для прохождения военной службы по контракту.

По словам инициаторов законопроекта, после принятия закона в мае 2024 года в ряды Вооруженных Сил Украины вступили более 12 тысяч человек из учреждений исполнения наказаний.

В то же время за более чем 1,5 года применения этого механизма был выявлен ряд пробелов в законодательстве, которые, по мнению авторов инициативы, ограничивают права таких военнослужащих и создают неравенство по сравнению с другими категориями военных.

Это, в частности:

  • отсутствие у указанной категории военнослужащих права на отдельные виды отпусков (ежегодный основной отпуск, дополнительный отпуск после освобождения из плена), невозможность проходить отпуск для лечения по заключению военно-врачебной комиссии по месту жительства или по месту прохождения службы;
  • отсутствие механизма перевода (перемещения) указанной категории военнослужащих, в том числе тех, кто согласно заключению (постановлению) военно-врачебной комиссии пригоден к службе в воинских частях обеспечения, территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, высших военных учебных заведениях, учебных центрах, учреждениях (организациях), медицинских подразделениях, подразделениях логистики, связи, оперативного обеспечения, охраны вследствие болезни или ранения (травмы, контузии, увечья), связанных с прохождением военной службы или исполнением обязанностей военной службы либо с защитой Родины;
  • отсутствие отдельных оснований для увольнения с военной службы указанной категории военнослужащих (достижение предельного возраста пребывания на военной службе, освобождение из плена, инвалидность);
  • неурегулированный правовой статус женщин-военнослужащих из числа лиц, условно-досрочно освобожденных для прохождения военной службы по контракту: невозможность увольнения с военной службы в связи с беременностью или необходимостью ухода за ребенком, отсутствие права на отпуск в связи с беременностью и родами.

Для решения этой проблемы законопроект № 15225 предлагает предоставить военнослужащим из числа условно-досрочно освобожденных право на:

  • ежегодный основной отпуск;
  • дополнительный отпуск после освобождения из плена;
  • расширение мест прохождения отпуска для лечения по заключению военно-врачебной комиссии;
  • перевод в другие подразделения ВСУ;
  • расширение перечня оснований для прекращения (расторжения) контракта таких военнослужащих и увольнения их с военной службы.

Отдельно документ предлагает гарантировать женщинам-военнослужащим этой категории право на отпуск в связи с беременностью и родами.

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Верховная Рада Украины законопроект ВСУ военные отпуск

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