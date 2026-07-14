Украинцы смогут обмениваться интимными фото и видео в мессенджерах — Верховная Рада проголосовала

При этом документ предусматривает усиление защиты детей от половых преступлений и эксплуатации.

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Верховная Рада поддержала усиление защиты детей от половых преступлений и эксплуатации. Парламент принял за основу соответствующий законопроект 15294.

«За» проголосовал 231 народный депутат.

Документ предусматривает усиление уголовной ответственности за сбыт и распространение материалов интимного характера детям, принуждение несовершеннолетних к участию в их создании, а также за распространение «взрослого контента» с участием детей.

Как писала «Судебно-юридическая газета», законопроект предусматривает комплексные изменения в статьи 301–303 Уголовного кодекса Украины.

Одной из ключевых новелл законопроекта является изложение статьи 301 УК Украины в новой редакции. Согласно пояснительной записке, законопроект направлен на декриминализацию отдельных действий с порнографической продукцией между совершеннолетними лицами.

Вместе с тем уголовную ответственность предлагается установить за сбыт или распространение таких материалов среди несовершеннолетних и малолетних лиц, а также за их изготовление, сбыт или распространение без согласия лица, изображенного на них.

Также законопроект повышает санкции за преступления, связанные с детской порнографией, проведением зрелищных мероприятий сексуального характера с участием детей, созданием мест разврата и вовлечением несовершеннолетних в проституцию.

Кроме того, для отдельных преступлений, связанных с детской порнографией, предлагается расширить перечень квалифицирующих признаков, в частности путем включения случаев совершения таких деяний организованной группой, с получением дохода в крупном размере либо лицами, ответственными за воспитание или надзор за ребенком.

Новые правила распространения порнографических материалов среди детей

В законопроекте предлагается предусмотреть: «Сбыт или распространение произведений, изображений или иных предметов порнографического характера несовершеннолетнему лицу либо их изготовление, хранение, перевозка или иное перемещение с той же целью».

За такие действия предлагается установить наказание от штрафа до лишения свободы сроком до пяти лет.

В отношении малолетних лиц законопроект предусматривает более строгую ответственность. Сбыт или распространение порнографических материалов среди малолетних, а также их изготовление, хранение, перевозка или иное перемещение с целью дальнейшего сбыта либо распространения среди малолетних лиц предлагается наказывать лишением свободы на срок от трех до семи лет.

Отдельное преступление — принуждение к созданию порнографии

Отдельным составом преступления предлагается определить принуждение совершеннолетнего лица к участию в создании произведений, изображений или иных предметов порнографического характера.

Такие действия предлагается наказывать лишением свободы на срок от трех до восьми лет.

До 15 лет лишения свободы за преступления, связанные с детской порнографией

Существенные изменения предусматриваются для статьи 301-1 УК Украины, регулирующей ответственность за действия, связанные с детской порнографией. Законопроект увеличивает сроки наказания почти по всем квалифицированным составам этого преступления.

Наиболее строгую ответственность законопроект предлагает установить за наиболее тяжкие преступления, связанные с детской порнографией. Речь идет о случаях повторного совершения таких деяний, их совершения группой лиц или организованной группой, получения дохода в крупном размере, а также принуждения малолетнего лица к участию в создании детской порнографии.

Кроме того, особо квалифицированным составом преступления предлагается признать совершение таких действий отцом, матерью, отчимом, мачехой, опекуном, попечителем либо иным лицом, на которое возложены обязанности по воспитанию, медицинскому или педагогическому надзору за ребенком.

За такие деяния законопроектом предлагается установить наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до пяти лет.

Усиление наказания за сексуальные шоу и доступ к детской порнографии

Кроме того, усиливается ответственность за получение доступа к детской порнографии, ее приобретение, хранение, ввоз, перевозку, изготовление, сбыт и распространение.

В частности, за отдельные деяния, предусмотренные статьей 301-1 УК Украины, максимальный срок лишения свободы предлагается увеличить с 6 до 7 лет, с 3 до 5 лет, а по отдельным квалифицированным составам — с 8–12 до 9–13 лет.

Также повышаются санкции за проведение зрелищных мероприятий сексуального характера с участием несовершеннолетних и малолетних лиц: наказание предлагается увеличить с 5–7 до 7–10 лет лишения свободы, а за отдельные квалифицированные составы — до 12 лет лишения свободы вместо нынешних 10 лет.

Более жесткие санкции за вовлечение детей в проституцию

Законопроект также повышает санкции за создание или содержание мест разврата и сводничество с привлечением несовершеннолетних или малолетних лиц. В частности, максимальные сроки лишения свободы по отдельным квалифицированным составам таких преступлений увеличиваются до двенадцати лет.

Аналогичным образом усиливается ответственность за сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией, если такие действия совершаются в отношении несовершеннолетних или малолетних лиц. Для отдельных особо квалифицированных составов преступления законопроект предлагает повысить минимальный срок наказания с восьми до десяти лет лишения свободы, сохранив максимальный предел на уровне пятнадцати лет.

Что предлагают декриминализировать

Вместе с тем законопроект меняет подход к уголовно-правовому регулированию оборота порнографической продукции между совершеннолетними лицами. В частности, предлагается декриминализировать ввоз, хранение, перевозку, изготовление, пересылку или иное перемещение, а также сбыт и распространение произведений, изображений и иных предметов порнографического характера среди совершеннолетних лиц.

Таким образом, уголовную ответственность в этой сфере предлагается сосредоточить прежде всего на деяниях, связанных с детской порнографией, сексуальной эксплуатацией детей и вовлечением в такие действия малолетних и несовершеннолетних лиц.

Вместе с тем отдельные положения законопроекта могут вызвать практические вопросы после его принятия. В частности, потребует четкого разъяснения, какие именно действия с порнографической продукцией между совершеннолетними лицами больше не будут считаться уголовными правонарушениями, а также как на практике будут разграничиваться такие случаи и преступления, связанные с детской порнографией.

Кроме того, усиление ответственности и появление новых квалифицирующих признаков могут привести к формированию новой судебной практики по расследованию и доказыванию таких преступлений.

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