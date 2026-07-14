ГСА усовершенствовала отдельные подходы к организационному обеспечению деятельности судов — Счетная палата

Вместе с тем Счетная палата отметила, что отдельные мероприятия, запланированные ГСА, не обеспечивают полного устранения причин и недостатков, выявленных во время аудита.

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Счетная палата сообщила, что Государственная судебная администрация усовершенствовала отдельные подходы к организационному обеспечению деятельности органов судебной власти во исполнение рекомендаций, предоставленных по результатам соответствующего аудита деятельности (эффективности). Однако отдельные запланированные ею мероприятия по выполнению рекомендаций требуют пересмотра.

Счетная палата напомнила, что аудит, охватывавший период 2023–2024 годов (по отдельным вопросам — более длительный), установил, что деятельность ГСА Украины не способствовала эффективному функционированию системы организационного (кадрового и материально-технического) и финансового обеспечения местных и апелляционных судов. В частности, аудиторы установили недостатки бюджетного планирования, факты неиспользования части выделенных бюджетных средств, проблемы кадрового обеспечения, а также отсутствие у ГСА Украины полной и достоверной информации о потребности судов в помещениях.

По результатам аудита Счетная палата предоставила 26 рекомендаций ГСА Украины, Высшему совету правосудия, Совету судей Украины и Министерству финансов Украины.

«По состоянию на сегодняшний день реализованы отдельные рекомендации, направленные на совершенствование бюджетного планирования, определение результативных показателей бюджетной программы «Обеспечение осуществления правосудия местными, апелляционными судами и функционирования органов и учреждений системы правосудия», также утверждены критерии приоритетности проведения ремонтных и строительных работ в судах», — говорится в заявлении.

Также там подчеркнули, что вместе с тем результаты мониторинга Счетной палаты свидетельствуют, что отдельные мероприятия, запланированные ГСА Украины во исполнение предоставленных рекомендаций, не обеспечивают полного устранения причин и недостатков, выявленных во время аудита. В частности, требуют пересмотра мероприятия по выполнению рекомендаций относительно:

совершенствования институциональной модели управления организационным обеспечением судов;

создания единой цифровой системы управления ресурсами;

актуализации нормативов финансового, кадрового и материально-технического обеспечения судов.

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