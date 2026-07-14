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ГСА усовершенствовала отдельные подходы к организационному обеспечению деятельности судов — Счетная палата

15:09, 14 июля 2026
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Вместе с тем Счетная палата отметила, что отдельные мероприятия, запланированные ГСА, не обеспечивают полного устранения причин и недостатков, выявленных во время аудита.
ГСА усовершенствовала отдельные подходы к организационному обеспечению деятельности судов — Счетная палата
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Счетная палата сообщила, что Государственная судебная администрация усовершенствовала отдельные подходы к организационному обеспечению деятельности органов судебной власти во исполнение рекомендаций, предоставленных по результатам соответствующего аудита деятельности (эффективности). Однако отдельные запланированные ею мероприятия по выполнению рекомендаций требуют пересмотра. 

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Счетная палата напомнила, что аудит, охватывавший период 2023–2024 годов (по отдельным вопросам — более длительный), установил, что деятельность ГСА Украины не способствовала эффективному функционированию системы организационного (кадрового и материально-технического) и финансового обеспечения местных и апелляционных судов. В частности, аудиторы установили недостатки бюджетного планирования, факты неиспользования части выделенных бюджетных средств, проблемы кадрового обеспечения, а также отсутствие у ГСА Украины полной и достоверной информации о потребности судов в помещениях.

По результатам аудита Счетная палата предоставила 26 рекомендаций ГСА Украины, Высшему совету правосудия, Совету судей Украины и Министерству финансов Украины. 

«По состоянию на сегодняшний день реализованы отдельные рекомендации, направленные на совершенствование бюджетного планирования, определение результативных показателей бюджетной программы «Обеспечение осуществления правосудия местными, апелляционными судами и функционирования органов и учреждений системы правосудия», также утверждены критерии приоритетности проведения ремонтных и строительных работ в судах», — говорится в заявлении.

  • Также там подчеркнули, что вместе с тем результаты мониторинга Счетной палаты свидетельствуют, что отдельные мероприятия, запланированные ГСА Украины во исполнение предоставленных рекомендаций, не обеспечивают полного устранения причин и недостатков, выявленных во время аудита. В частности, требуют пересмотра мероприятия по выполнению рекомендаций относительно: 
  • совершенствования институциональной модели управления организационным обеспечением судов;
  • создания единой цифровой системы управления ресурсами;
  • актуализации нормативов финансового, кадрового и материально-технического обеспечения судов.

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суд ГСА Счетная палата

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