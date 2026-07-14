За 3 млн грн обещала продать госимущество в 166 раз дешевле — в Днепре задержали арбитражную управляющую

Речь идет об объекте площадью 900 кв. м, который должны были реализовать через аукцион.

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В Днепре разоблачили арбитражную управляющую, которая возглавляла ликвидационную комиссию государственного научного предприятия. По данным следствия, за 3 млн грн неправомерной выгоды она обещала обеспечить продажу недвижимости предприятия с рыночной стоимостью 15 млн грн всего за 90 тыс. грн.

Как сообщают в Офисе Генерального прокурора, речь идет об объекте недвижимости площадью 900 кв. м, который должен был быть реализован через аукцион. По информации следствия, к подозреваемой обратился потенциальный покупатель, который планировал приобрести имущество законным способом. Вместо этого она предложила за вознаграждение организовать его продажу по цене, которая в 166 раз ниже рыночной.

Для реализации схемы арбитражная управляющая пообещала оформить мужчину арендатором объекта задним числом — якобы с 2018 года, а также приложить поддельные документы о проведении неотделимых улучшений недвижимости. Это должно было обеспечить ему преимущественное право на приобретение имущества во время аукциона.

9 июля женщину задержали в порядке ст. 208 УПК Украины при получении первого транша неправомерной выгоды в размере 600 тыс. грн, которые были перечислены на банковский счет.

Под процессуальным руководством Западной окружной прокуратуры города Днепра арбитражной управляющей сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 368-4 Уголовного кодекса Украины. По ходатайству прокурора суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 5 млн грн.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», правоохранители разоблачили в трех областях Украины схему хищения более 5,6 млн грн бюджетных средств при закупках медицинского оборудования для больниц, к которой были причастны должностные лица медучреждений, предприниматели и представитель компании-поставщика.

Установлено, что к схеме были причастны должностные лица медицинских учреждений Винницкой, Житомирской и Сумской областей. Они действовали в сговоре с представителями компании-импортера медицинского оборудования.

По данным следствия, схема предусматривала использование сети подконтрольных физических лиц-предпринимателей. Поставщик продавал оборудование ФЛП по рыночной цене, после чего во время проведения публичных закупок его стоимость искусственно завышалась. В результате больницы покупали технику по значительно более высоким ценам, а разница выводилась через посредников.

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