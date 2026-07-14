Мобильные укрытия на остановках и освобождение убежищ от арендаторов: на 5-м году войны власть взялась за гражданскую защиту населения

Новые ультиматумы от ВР: 10 минут на доступ к мобильному укрытию и 24 часа на выселение бизнеса из арендованных убежищ.

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Полномасштабная российская агрессия выявила полную неготовность фонда защитных сооружений Украины к реальным вызовам войны. Трагические случаи гибели мирных жителей у закрытых дверей укрытий стали следствием не только преступной халатности должностных лиц, но и пробелов в законодательстве, которое позволяло использовать убежища не по назначению или ограничивать доступ к ним.

Проект Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно принятия мер по обеспечению безопасности граждан в условиях особого периода» № 15397 имеет целью создать действенный механизм контроля за состоянием и доступностью укритий.

Ситуация вокруг гражданской защиты в Украине в 2026 году напоминает замкнутый круг. Так, к примеру, в Киеве КГГА утверждает, что расходование бюджетных средств на мобильные укрытия без нормативов их ввода в эксплуатацию — это прямой путь к уголовному делу.

Законопроект 15397 позиционируется как инструмент, который должен разорвать этот круг. Проект вносит термин первичное (мобильное) укрытие в статью 32 Кодекса гражданской защиты Украины. Теперь это должно быть официальным объектом фонда защитных сооружений гражданской защиты, имеющим стратегическое значение.

Проект устанавливает, что строительство и монтаж мобильных укрытий осуществляется в соответствии с требованиями КГЗУ и государственных стандартов. С 01.08.2025 уже действует ДСТУ 9329:2025, который определяет методы испытаний и параметры таких сооружений.

Кроме того, документ предлагает изменения в законы о регулировании градостроительной деятельности и о правовом режиме военного положения.

Требования к содержанию и оборудованию убежищ

Законопроект ужесточает требования к обустройству и содержанию сооружений гражданской защиты.

Для убежищ, кроме противорадиационных укрытий, обязательными становятся обеспечение герметичности, исправности инженерных сетей (водоснабжения, вентиляции, отопления и связи), наличие запасов питьевой воды, лекарственных средств, теплых вещей и электрогенератора.

Кроме того, за каждым сооружением должно быть закреплено ответственное лицо, которое будет обеспечивать его надлежащее содержание.

Таким образом, критерий готовности укрытий переходит от формальной проверки к оценке их фактической технической и функциональной пригодности, а отсутствие обязательного оснащения может расцениваться как нарушение требований закона.

Защитные сооружения гражданской защиты, сооружения двойного назначения и простейшие укрытия подлежат обязательным периодическим проверкам на предмет соблюдения законодательства относительно их эксплуатации в условиях военного положения, но не реже одного раза в месяц. Такие проверки проводятся работниками военных администраций или местных государственных администраций, которые отчитываются о результатах таких проверок.

Изменения в арендных отношениях: правило 24 часов

Законопроект вводит значительно более жесткий правовой режим в отношении объектов гражданской защиты.

Предусматривается, что убежища государственной и коммунальной собственности не могут быть приватизированы, отчуждены или изъяты любым другим способом.

Кроме того, в условиях военного положения договоры аренды таких объектов могут быть досрочно прекращены по инициативе государства или органа местного самоуправления в течение 24 часов, в том числе в случае нарушения порядка их использования.

Законопроект также запрещает использовать укрытия для культурных, развлекательных или других бытовых нужд во время военного положения, закрепляя приоритет их исключительного назначения — защиты населения.

В случае отказа арендатора освободить объект или невозможности его найти, доступ к сооружению для приведения его в готовность осуществляется без согласия пользователя.

Обязательное строительство укрытий в новостройках

Изменения в Закон «О регулировании градостроительной деятельности» делают гражданскую защиту неотъемлемой частью архитектурного проекта.

Слово «может» заменяется на «обязательно должно» в отношении раздела инженерно-технических мероприятий гражданской защиты в проектной документации.

Проект изменяет статью 31 Закона о регулировании градостроительной деятельности. Теперь это становится обязательным условием для объектов категорий СС2 и СС3 (средние и значительные последствия), где постоянно будут находиться более 50 человек. Это означает, что ни один новый жилой комплекс или торговый центр не получит разрешения на строительство без полноценного убежища в проекте.

Цифровой мониторинг и обеспечение доступности укрытий

Документ предусматривает внедрение новых механизмов цифрового и физического контроля за функционированием объектов гражданской защиты.

Так, на период военного положения все защитные сооружения должны быть оборудованы системами видеонаблюдения за счет средств государственного бюджета, что должно обеспечить контроль за их доступностью и надлежащим использованием.

Одновременно Министерство внутренних дел должно создать единую интерактивную систему учета укрытий с указанием их местонахождения, технического состояния и условий эксплуатации.

Отдельный акцент сделан на территориальной доступности: военные администрации обязаны расширять сеть защитных сооружений путем установки быстровозводимых модульных укрытий в местах массового пребывания людей, в частности у остановок общественного транспорта и в общественных пространствах, чтобы обеспечить возможность добраться до ближайшего укрытия ориентировочно в течение десяти минут.

Правило 10 минут и модульные укрытия

Быстровозводимые защитные сооружения, в частности блок-модульного типа, являются новым элементом стратегии наращивания фонда укрытий в особый период.

Законопроект прямо предусматривает размещение таких сооружений в местах возможного скопления людей на местности, а именно на остановках общественного транспорта, в парках и местах отдыха.

Военные администрации или местные государственные администрации обязаны обеспечить государственный заказ и установку таких конструкций с таким расчетом, чтобы каждый гражданин мог самостоятельно добраться до них в течение максимум 10 минут.

Быстровозводимые защитные сооружения — это технические изделия, в частности блок-модульного типа, которые уже готовы к быстрому монтажу и использованию.

Такие укрытия классифицируются как первичные и предназначены для краткосрочной защиты населения (до 4 часов) от косвенного действия обычного оружия.

Они должны соответствовать государственным строительным нормам (ГСН/ДБН) и стандартам, а также обязательно быть доступными для лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения.

Финансирование строительства и эксплуатации этих новых быстровозводимых конструкций должно осуществляться в соответствии со специальной бюджетной программой, которая финансируется из Государственного бюджета Украины.

Для справки: в контексте усиления контроля за безопасностью граждан, действующее законодательство Украины предусматривает систему наказаний за нарушения в сфере гражданской защиты.

Административная ответственность (штрафы)

Согласно действующему законодательству (в частности, изменениям, внесенным Законом № 4200-IX), для собственников и балансодержателей защитных сооружений предусмотрены следующие штрафы:

За необеспечение беспрепятственного доступа: если во время тревоги укрытие закрыто, на ответственных лиц налагается штраф в размере от 1700 до 3400 грн.

За нарушение требований к содержанию и эксплуатации: если ненадлежащее техническое состояние привело к неготовности сооружения к использованию, штраф составляет от 2250 до 5100 грн.

За повторное нарушение: если лицо уже штрафовали за подобные действия в течение года, сумма взыскания возрастает и составляет от 5100 до 8500 грн.

Уголовная ответственность

Административные штрафы перерастают в уголовное преследование, если халатность привела к тяжелым последствиям. В соответствии со статьей 270-2 Уголовного кодекса Украины.

Если из-за недопуска людей в укрытие или нарушения правил его содержания во время обстрела наступила смерть лица или были причинены тяжкие телесные повреждения, виновным грозит лишение свободы на срок от 3 до 8 лет.

От количества к качеству и ответственности

Законопроект — хоть и довольно запоздалая, но необходимая реакция на вызовы особого периода. Он переносит фокус с декларативной безопасности на физическую и цифровую доступность убежищ.

Однако для эффективного внедрения закона важно обеспечить прозрачное распределение бюджетных средств на установку камер и строительство модульных конструкций, а также разработать четкий регламент действий для ответственных лиц. Хотя объяснительная записка указывает на отсутствие потребности в дополнительных средствах на момент внесения, сам текст закона требует массовой установки камер и закупки модулей за счет средств Госбюджета, что требует значительного финансирования.

А срок в один месяц, предоставленный Кабмину на приведение всех актов в соответствие, выглядит слишком оптимистичным для такой масштабной реформы.

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