ВСП согласовал кандидатуру Русланы Пивоваровой на должность судьи Второго ААС: что известно о ней

ВСП поддержал назначение Русланы Пивоваровой судьей Второго апелляционного административного суда.

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Высший совет правосудия рассмотрел материалы о внесении представления Президенту Украины о назначении Русланы Пивоваровой на должность судьи Второго апелляционного административного суда.

Сведения о кандидате

Руслана Пивоварова в 2012 году окончила Национальную юридическую академию имени Ярослава Мудрого по специальности «Правоведение», получив квалификацию юриста. Имеет не менее семи лет опыта профессиональной деятельности адвоката. Комиссией признано, что кандидатка является компетентной, добропорядочной и владеет государственным языком на уровне, определенном Национальной комиссией по стандартам государственного языка.

По результатам квалификационного оценивания Пивоварова набрала 729,2 балла.

Замечания Общественного совета добропорядочности

Общественный совет добропорядочности (ОСД) обратил внимание на отдельные аспекты имущественного положения кандидатки.

В феврале 2015 года Руслана Пивоварова приобрела право собственности на квартиру в Харькове стоимостью 648 000 грн. На тот момент ее официальные доходы за период с 1998 по 2015 год составляли лишь 87 768,96 грн. ОСД также указал на определенное несоответствие между общими доходами за 1998–2022 годы (924 124,93 грн) и задекларированными в 2022 году наличными средствами (8 000 долларов США, 85 161 грн и 1 320 евро).

Кроме того, кандидатка арендует квартиру в Киеве за 24 000 грн в месяц, однако не предоставила копию договора аренды.

Объяснения кандидата

Руслана Пивоварова предоставила подробные объяснения по всем замечаниям.

Приобретение квартиры в Харькове. По словам кандидатки, квартиру в 2015 году приобрели ее родители за счет собственных сбережений, накопленных в течение 2005–2015 годов. Совокупный доход родителей после уплаты налогов за этот период составил около 653 000 грн. Часть доходов была конвертирована в доллары США и хранилась наличными. Стоимость квартиры по договору составила 648 000 грн (ориентировочно 18 000 долларов США). Таким образом, по мнению Пивоваровой, источник происхождения средств является официальным и подтвержденным.

Наличные сбережения. Кандидатка пояснила, что значительную часть доходов в 2020–2021 годах (425 600 грн и 490 800 грн соответственно) конвертировала в доллары США. В 2022 году из-за полномасштабного вторжения России и вынужденного переезда из Харькова ее доходы существенно сократились (226 224,73 грн). Именно поэтому по состоянию на конец 2022 года она задекларировала имеющиеся сбережения.

Аренда квартиры в Киеве. Руслана Пивоварова отметила, что проживает в квартире вместе с близким человеком, а ранее — с коллегой. Договор аренды заключала коллега, которая впоследствии уехала, не оставив копии. Владельцы квартиры находятся за границей и отказываются официально оформлять договор, ссылаясь на то, что формальным собственником является их несовершеннолетний ребенок. Кандидатка утверждает, что неоднократно обращалась с предложениями оформить отношения, в том числе дистанционно, однако получила отказ.

Решение ВСП

ВСП после обсуждения принял решение внести Президенту Украины представление о назначении Русланы Пивоваровой на должность судьи Второго апелляционного административного суда.

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