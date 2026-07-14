Пенсионеры за границей и на ВОТ могут потерять выплаты в 2026 году: ПФУ напомнил правила
Пенсионный фонд Украины сообщил об обязательном прохождении идентификации для отдельных категорий получателей пенсий и страховых выплат в 2026 году. Речь идет о лицах, которые временно проживают за пределами Украины, находятся на временно оккупированных территориях Украины или выехали из ВОТ на подконтрольную Украине территорию.
Как отметили в ПФУ, такие лица обязаны проходить идентификацию до 31 декабря каждого года.
Как можно пройти идентификацию в 2026 году
В Пенсионном фонде подчеркнули, что способы прохождения идентификации остаются без изменений.
Получатель выплат может:
- лично обратиться в любой сервисный центр Пенсионного фонда Украины или банковское учреждение, через которое осуществляется выплата, имея документ, удостоверяющий личность;
- пройти идентификацию с помощью видеоконференцсвязи;
- пройти авторизацию в личном кабинете на вебпортале электронных услуг ПФУ с помощью «Дія.Підпис» («Дія ID»);
- находясь за границей — обратиться через дипломатическое учреждение Украины для подтверждения факта, что лицо является живым.
Для прохождения идентификации через дипломатическое учреждение необходимо направить в Пенсионный фонд удостоверение факта нахождения лица в живых вместе с заявлением о продлении выплаты пенсии или страховой выплаты.
Что будет, если не пройти идентификацию
В ПФУ объяснили, что если выплата была прекращена именно из-за непрохождения идентификации, ее можно возобновить после прохождения соответствующей процедуры в течение года с даты прекращения выплаты.
При этом получатель должен одновременно сообщить о неполучении соответствующей выплаты от Российской Федерации.
Если выплата была остановлена по другим причинам, в частности из-за:
- непредоставления информации о неполучении выплат от РФ до 1 апреля 2026 года;
- сообщения банка об отсутствии финансовых операций в течение шести месяцев;
- других оснований,
для возобновления необходимо подать соответствующее заявление через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда с использованием удаленной квалифицированной электронной подписи «Дія.Підпис» («Дія ID») или с использованием КЭП.
Как возобновить выплаты тем, кто находится за границей
Для лиц, которые временно находятся за пределами Украины, сохраняется возможность подать заявление на возобновление выплаты по почте.
К заявлению необходимо добавить:
- документ, подтверждающий факт нахождения лица в живых;
- копию паспорта;
- копию регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика;
- копию разрешения на временное проживание за границей с переводом;
- информацию об актуальных реквизитах банковского счета;
- подтверждение факта неполучения выплат от других государств, в том числе РФ.
Документы необходимо направить рекомендованным почтовым отправлением на адрес Пенсионного фонда Украины.
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