Пенсионеры за границей и на ВОТ могут потерять выплаты в 2026 году: ПФУ напомнил правила

Как можно пройти идентификацию в 2026 году.

Фото: Matt Bennett / Unsplash

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Пенсионный фонд Украины сообщил об обязательном прохождении идентификации для отдельных категорий получателей пенсий и страховых выплат в 2026 году. Речь идет о лицах, которые временно проживают за пределами Украины, находятся на временно оккупированных территориях Украины или выехали из ВОТ на подконтрольную Украине территорию.

Как отметили в ПФУ, такие лица обязаны проходить идентификацию до 31 декабря каждого года.

Как можно пройти идентификацию в 2026 году

В Пенсионном фонде подчеркнули, что способы прохождения идентификации остаются без изменений.

Получатель выплат может:

лично обратиться в любой сервисный центр Пенсионного фонда Украины или банковское учреждение, через которое осуществляется выплата, имея документ, удостоверяющий личность;

пройти идентификацию с помощью видеоконференцсвязи;

пройти авторизацию в личном кабинете на вебпортале электронных услуг ПФУ с помощью «Дія.Підпис» («Дія ID»);

находясь за границей — обратиться через дипломатическое учреждение Украины для подтверждения факта, что лицо является живым.

Для прохождения идентификации через дипломатическое учреждение необходимо направить в Пенсионный фонд удостоверение факта нахождения лица в живых вместе с заявлением о продлении выплаты пенсии или страховой выплаты.

Что будет, если не пройти идентификацию

В ПФУ объяснили, что если выплата была прекращена именно из-за непрохождения идентификации, ее можно возобновить после прохождения соответствующей процедуры в течение года с даты прекращения выплаты.

При этом получатель должен одновременно сообщить о неполучении соответствующей выплаты от Российской Федерации.

Если выплата была остановлена по другим причинам, в частности из-за:

непредоставления информации о неполучении выплат от РФ до 1 апреля 2026 года;

сообщения банка об отсутствии финансовых операций в течение шести месяцев;

других оснований,

для возобновления необходимо подать соответствующее заявление через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда с использованием удаленной квалифицированной электронной подписи «Дія.Підпис» («Дія ID») или с использованием КЭП.

Как возобновить выплаты тем, кто находится за границей

Для лиц, которые временно находятся за пределами Украины, сохраняется возможность подать заявление на возобновление выплаты по почте.

К заявлению необходимо добавить:

документ, подтверждающий факт нахождения лица в живых;

копию паспорта;

копию регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика;

копию разрешения на временное проживание за границей с переводом;

информацию об актуальных реквизитах банковского счета;

подтверждение факта неполучения выплат от других государств, в том числе РФ.

Документы необходимо направить рекомендованным почтовым отправлением на адрес Пенсионного фонда Украины.

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