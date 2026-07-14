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Пенсіонери за кордоном та на ТОТ можуть втратити виплати у 2026 році: ПФУ нагадав правила

15:27, 14 липня 2026
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Як можна пройти ідентифікацію у 2026 році.
Пенсіонери за кордоном та на ТОТ можуть втратити виплати у 2026 році: ПФУ нагадав правила
Фото: Matt Bennett / Unsplash
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Пенсійний фонд України повідомив про обовʼязкове проходження ідентифікації для окремих категорій отримувачів пенсій та страхових виплат у 2026 році. Йдеться про осіб, які тимчасово проживають за межами України, перебувають на тимчасово окупованих територіях України або виїхали з ТОТ на підконтрольну Україні територію.

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Як зазначили у ПФУ, такі особи зобов’язані проходити ідентифікацію до 31 грудня кожного року.

Як можна пройти ідентифікацію у 2026 році

У Пенсійному фонді наголосили, що способи проходження ідентифікації залишаються без змін.

Отримувач виплат може:

  • особисто звернутися до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду України або банківської установи, через яку здійснюється виплата, маючи документ, що посвідчує особу;
  • пройти ідентифікацію за допомогою відеоконференцзв’язку;
  • пройти авторизацію в особистому кабінеті на вебпорталі електронних послуг ПФУ за допомогою «Дія.Підпис» («Дія ID»);
  • перебуваючи за кордоном — звернутися через дипломатичну установу України для підтвердження факту, що особа є живою.

Для проходження ідентифікації через дипломатичну установу необхідно направити до Пенсійного фонду посвідчення факту перебування особи в живих разом із заявою про продовження виплати пенсії або страхової виплати.

Що буде, якщо не пройти ідентифікацію

У ПФУ пояснили, що якщо виплату було припинено саме через непроходження ідентифікації, її можна поновити після проходження відповідної процедури протягом року з дати припинення виплати.

При цьому отримувач має одночасно повідомити про неотримання відповідної виплати від Російської Федерації.

Якщо виплату було зупинено з інших причин, зокрема через:

  • неповідомлення про неотримання виплат від РФ до 1 квітня 2026 року;
  • повідомлення банку про відсутність фінансових операцій протягом шести місяців;
  • інші підстави,

для поновлення необхідно подати відповідну заяву через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду з використанням віддаленого кваліфікованого електронного підпису «Дія.Підпис» («Дія ID») або з використанням КЕП.

Як поновити виплати тим, хто перебуває за кордоном

Для осіб, які тимчасово перебувають за межами України, зберігається можливість подати заяву на поновлення виплати поштою.

До заяви необхідно додати:

  • документ про підтвердження факту перебування особи в живих;
  • копію паспорта;
  • копію реєстраційного номера облікової картки платника податків;
  • копію посвідки на тимчасове проживання за кордоном із перекладом;
  • інформацію про актуальні реквізити банківського рахунку;
  • підтвердження факту неотримання виплат від інших держав, у тому числі РФ.

Документи необхідно направити рекомендованим поштовим відправленням на адресу Пенсійного фонду України.

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