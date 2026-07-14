Пільги для родин ветеранів: які гарантії має сім’я та як їх оформити

У більшості випадків необхідно звернутися до відповідного органу та подати необхідні документи.

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Державна підтримка поширюється не лише на самих ветеранів, а й на членів їхніх сімей. Частина передбачених пільг стосується дітей учасників бойових дій, інші — оформлення комунальних послуг та соціальних гарантій для родини.

Діти учасників бойових дій мають право, зокрема, на оздоровлення та відпочинок у дитячих таборах, першочергове зарахування до закладів дошкільної та загальної середньої освіти за місцем проживання.

Також передбачена можливість переведення на навчання за кошти державного бюджету у закладах фахової передвищої та вищої освіти за наявності відповідних підстав. Студенти можуть користуватися правом на безкоштовне або пільгове проживання у гуртожитках, а також отримувати соціальну стипендію за умови успішного навчання та відсутності академічної заборгованості.

Як пояснює Львівський ТЦК та СП, водночас наявність права на пільгу не означає її автоматичного призначення. Для отримання допомоги необхідно звернутися до відповідного органу та подати необхідні документи.

Як оформити пільгу на комунальні послуги

Член сім’ї ветерана може оформити пільгу на оплату житлово-комунальних послуг без особистої присутності ветерана. Для цього ветеран має оформити довіреність на дружину або іншого представника. Якщо військовослужбовець проходить службу, довіреність може засвідчити командир військової частини. У разі перебування на лікуванні документ засвідчує керівник медичного закладу.

Після цього уповноважена особа звертається до Пенсійного фонду України з довіреністю та паспортом.

У більшості випадків для оформлення пільг необхідне посвідчення учасника бойових дій. Водночас органи місцевого самоврядування можуть встановлювати власні програми підтримки та визначати додаткові документи.

Інформацію щодо конкретних умов оформлення рекомендують уточнювати за місцем проживання.

Якщо у сім’ї є кілька осіб, які мають право на пільги, вони не сумуються. На одну сім’ю застосовується пільга лише одного з її членів.

Для учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни передбачене безоплатне поховання або компенсація витрат, пов’язаних із похованням.

Розмір компенсації залежить від норм, встановлених органами місцевого самоврядування.

Для отримання виплати необхідно звернутися до органу соціального захисту населення та надати заяву, свідоцтво про смерть, документи, що підтверджують витрати, посвідчення ветерана та документ, який підтверджує факт здійснення поховання заявником.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», в Україні можуть змінити підхід до реалізації права ветеранів війни та інших пільгових категорій громадян на безоплатне отримання земельних ділянок. Зокрема, Кабміну пропонують надати можливість отримувати фіксовану грошову компенсацію у розмірі 200 тисяч гривень замість землі — у випадках, коли людина сама обере такий варіант або коли надати ділянку буде неможливо через відсутність вільних земельних ресурсів.