Проведення загальної мобілізації в Україні продовжують на 90 діб

Строк проведення загальної мобілізації продовжується з 2 серпня на 90 діб.

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У Верховній Раді 14 липня підтримали два законопроєкти щодо:

продовження воєнного стану, за проголосували 313 народних депутатів

загальної мобілізації, за проголосували 311 народних депутатів

Нагадаємо, що Президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкти про продовження строку дії воєнного стану та проведення загальної мобілізації в Україні. Документи передбачають продовження відповідних строків ще на 90 діб — із серпня 2026 року.

Президент вніс до Верховної Ради два законопроєкти:

Проєкт закону про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку проведення загальної мобілізації»

Проєкт Закону про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні»

Законопроєктом 15402 передбачається затвердження указу, яким строк проведення загальної мобілізації продовжується з 2 серпня 2026 року на 90 діб.

У свою чергу ініціатива 15401 пропонує продовжити з 5:30 2 серпня 2026 року на 90 діб строк дії воєнного стану в Україні.

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