У двох районах Києва через аварію зникло світло: ДТЕК назвав терміни відновлення

У Подільському та Оболонському районах Києва тимчасово відсутнє електропостачання.

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У Подільському та Оболонському районах Києва тимчасово відсутнє електропостачання через аварійне пошкодження мереж.

Як повідомили у ДТЕК, енергетики вже працюють над ліквідацією аварії та відновленням подачі електроенергії.

Орієнтовний час повернення електропостачання — до однієї години, тобто до 13:00.

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