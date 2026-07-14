У двох районах Києва через аварію зникло світло: ДТЕК назвав терміни відновлення
12:20, 14 липня 2026
У Подільському та Оболонському районах Києва тимчасово відсутнє електропостачання.
У Подільському та Оболонському районах Києва тимчасово відсутнє електропостачання через аварійне пошкодження мереж.
Як повідомили у ДТЕК, енергетики вже працюють над ліквідацією аварії та відновленням подачі електроенергії.
Орієнтовний час повернення електропостачання — до однієї години, тобто до 13:00.
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