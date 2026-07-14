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Олександра Герцова обрано головою Карлівського райсуду Полтавської області

13:03, 14 липня 2026
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Зборами суддів обрано голову Карлівського райсуду Полтавської області.
Олександра Герцова обрано головою Карлівського райсуду Полтавської області
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У понеділок, 13 липня, у Карлівському районному суді Полтавської області відбулися збори суддів, під час яких було обрано голову суду. Про це поінформували у суді.

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Зборами суддів Карлівського районного суду Полтавської області головою суду було обрано суддю Герцова Олександра Миколайовича строком на три роки, але не більш як на строк повноважень судді цього суду.

Відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів», голова місцевого суду обирається суддями цього суду строком на три роки, але не довше строку повноважень судді.

Нагадаємо, що обрали голову Рахівського районного суду Закарпатської області. 

А ще обрали голову Рожнятівського районного суду Івано-Франківської області.

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суд

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