Вища рада правосуддя вимагає належного фінансування суддів: звернення до Президента та Кабміну

ВРП одностайно ухвалила рішення звернутися до глави держави як гаранта дотримання Конституції та до уряду з вимогою відновити належний рівень суддівської винагороди.

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14 липня 2026 року Вища рада правосуддя (ВРП) одноголосно підтримала звернення до Президента України Володимира Зеленського та Кабінету Міністрів України щодо забезпечення конституційних гарантій фінансування судової влади.

Під час засідання член ВРП Сергій Бурлаков запропонував внести це питання до порядку денного. Після доповіді ВРП одностайно ухвалила рішення звернутися до глави держави як гаранта дотримання Конституції та до уряду з вимогою відновити належний рівень суддівської винагороди.

Конституційні гарантії та порушення

У зверненні наголошується, що відповідно до статті 130 Конституції України держава зобов’язана забезпечувати фінансування та належні умови для функціонування судів і діяльності суддів. Видатки на утримання судів у Державному бюджеті мають визначатися окремо з урахуванням пропозицій Вищої ради правосуддя. Ця норма має пряму дію.

ВРП вказує на зміни до статті 135 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», які передбачають визначення розміру суддівської винагороди на основі прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Таке регулювання відповідає Конституції та спрямоване на відновлення справедливого фінансового забезпечення суддів.

Наслідки недостатнього фінансування

Недостатнє фінансування судової гілки влади вже призвело до серйозних проблем:

Кадровий дефіцит у судах;

Підвищений рівень стресу серед суддів;

Ризик зниження якості правосуддя.

На це неодноразово звертали увагу Консультативна рада європейських суддів (зокрема у Висновку № 28), Європейський суд з прав людини, Конституційний Суд України та інші міжнародні інституції.

З 2021 року Законом про Державний бюджет для суддів застосовувався занижений коефіцієнт, що суперечить конституційним гарантіям. При цьому судова влада продовжує працювати в надзвичайно складних умовах — особливо в судах першої інстанції та апеляційних, на прифронтових територіях та в умовах воєнного стану.

Позиція ВРП

Вища рада правосуддя разом із Вищою кваліфікаційною комісією суддів активно проводить конкурси, зокрема до Вищого антикорупційного суду та спеціалізованих адміністративних судів. Однак без належного фінансового забезпечення проблему кадрового голоду вирішити неможливо.

У зверненні ВРП міститься прохання:

Забезпечити дотримання Конституції України та частини третьої статті 135 Закону «Про судоустрій і статус суддів», згідно з якою базовий розмір посадового окладу судді має визначатися виключно через прожитковий мінімум для працездатних осіб;

Ініціювати внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2026 рік» для виділення додаткових коштів на виплату суддівської винагороди та нарахувань на неї.

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