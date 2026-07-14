Ігнорував виконавчу службу: суд дозволив поліції примусово доставити боржника

Ігнорування викликів державного виконавця може завершитися примусовим приводом за участю поліції.

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Карлівський районний суд Полтавської області розглянув подання державного виконавця про застосування примусового приводу боржника, який тривалий час не з'являвся за викликами органу державної виконавчої служби та не вчиняв дій для виконання судового рішення. Про це повідомив Карлівський районний суд Полтавської області

Предметом розгляду перебувало не питання повторного вирішення спору чи перегляду постанови, а забезпечення виконання рішення, яке вже набрало законної сили. Саме стадія виконання судових рішень є завершальним етапом судового захисту, а тому закон передбачає низку процесуальних механізмів для реагування на випадки ухилення боржників від участі у виконавчому провадженні.

Як встановив суд, на виконанні у державній виконавчій службі перебувало виконавче провадження щодо стягнення на користь держави штрафу у розмірі 34 000 гривень, накладеного постановою суду у справі про адміністративне правопорушення. Ці кошти мали бути сплачені до місцевого бюджету, тобто територіальній громаді.

Під час здійснення виконавчих дій державний виконавець належним чином направляв боржнику виклик рекомендованою кореспонденцією. Однак особа до органу ДВС не з'явилася, причин неявки не повідомила, а проведені виконавцем заходи свідчили про відсутність боржника за останнім відомим місцем проживання.

Оцінивши матеріали справи, суд зазначив, що закон надає державному виконавцю право звернутися до суду із поданням про примусовий привід у разі, якщо боржник без поважних причин ігнорує виклики. Такий механізм передбачений статтею 438 Цивільного процесуального кодексу України та пунктом 14 частини третьої статті 18 Закону України «Про виконавче провадження».

Дослідивши надані докази, суд дійшов висновку, що боржник не вживає заходів для виконання судового рішення та без поважних причин не з'являється до державного виконавця. За таких обставин подання було задоволено.

Ухвалою суду постановлено здійснити примусовий привід боржника до органу державної виконавчої служби, а виконання цієї процесуальної дії доручено відповідному підрозділу Національної поліції.

«Ухилення від участі у виконавчому провадженні не перешкоджає виконанню судового рішення. Якщо боржник ігнорує законні вимоги державного виконавця, закон передбачає можливість застосування примусового приводу як одного із процесуальних інструментів забезпечення ефективного виконання судових рішень», - додали у суді.

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