Після розмови із Зеленським — Свириденко розповіла про причини відставки

Профільний комітет уже підтримав заяву Юлії Свириденко про відставку.

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Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко заявила, що подала у відставку через необхідність оновлення Кабінету міністрів. За її словами, таке рішення було ухвалене після розмови з Президентом України.

Як Свириденко повідомила під час засідання профільного комітету, Президент чітко позначив необхідність оновлення Кабінету міністрів. Йдеться про перезавантаження уряду та посилення окремих напрямків роботи, зокрема соціальної політики та освітньої сфери.

«Є розмова з президентом, є розуміння необхідності перезавантаження уряду, перезавантаження дуже конкретних напрямків і їх посилення», — зазначила Свириденко.

Вона також висловила сподівання, що депутати підтримають кандидатів на посилення відповідних напрямків роботи.

Наразі профільний комітет уже підтримав заяву Юлії Свириденко про відставку. Голосування у Верховній Раді очікується сьогодні.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», у Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови про звільнення Юлії Свириденко з посади прем’єр-міністра України. Відповідне рішення підтримав Комітет Верховної Ради з питань організації державної влади під час засідання. Комітет розглянув заяву Свириденко про відставку та рекомендував парламенту ухвалити постанову про її звільнення.