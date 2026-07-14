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Нотаріуси перевірятимуть, чи живий довіритель: Мін'юст змінив порядок посвідчення правочинів

11:00, 14 липня 2026
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Нова редакція Порядку вчинення нотаріальних дій запроваджує для нотаріусів обов'язкову перевірку факту смерті довірителя та припинення юридичної особи, яка видала довіреність.
Нотаріуси перевірятимуть, чи живий довіритель: Мін'юст змінив порядок посвідчення правочинів
Фото: Tanja Tepavac / Unsplash
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Наказом Міністерства юстиції України від 5 червня 2026 року № 1483/5  затверджено Зміни до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України. Документом, зокрема, внесено зміни до Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженого наказом Мін'юсту від 22 лютого 2012 року № 296/5.

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Основною метою внесених змін є вдосконалення порядку вчинення нотаріальних дій за участю представника та забезпечення перевірки чинності повноважень, на підставі яких вчиняються нотаріальні дії.

Питання перевірки повноважень представника має істотне практичне значення. Відповідно до статті 248 Цивільного кодексу України представництво за довіреністю припиняється, зокрема, у разі смерті особи, яка видала довіреність. У зв'язку з цим наказом Мін'юсту запроваджено обов'язок нотаріуса перевіряти відсутність такого факту за даними Державного реєстру актів цивільного стану громадян перед вчиненням нотаріальних дій за участю представника.

Суть змін

Однією з ключових новел наказу стало доповнення пункту 4 глави 4 розділу I Порядку вчинення нотаріальних дій новими обов'язками нотаріуса під час вчинення нотаріальних дій за участю представника.

Як і раніше, нотаріус встановлює особу представника, перевіряє його цивільну дієздатність та обсяг наданих повноважень. Водночас відтепер обов'язковою складовою такої перевірки є з'ясування, чи не припинилася дія довіреності у зв'язку зі смертю фізичної особи-довірителя або припиненням юридичної особи, яка її видала.

Для цього нотаріус здійснює перевірку шляхом безпосереднього доступу до відповідних державних реєстрів. Якщо довірителем є фізична особа, перевірка проводиться за відомостями Державного реєстру актів цивільного стану громадян. Якщо довірителем є юридична особа, нотаріус перевіряє відомості Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань.

Таким чином, перевірка відсутності факту смерті довірителя або припинення юридичної особи-довірителя стає обов'язковим етапом посвідчення правочинів та інших нотаріальних дій за участю представника.

Ключові положення документа

Наказом визначено, що нотаріус при посвідченні правочинів, вчиненні інших нотаріальних дій за участю уповноваженого представника:

— встановлює його особу відповідно до вимог статті 43 Закону, а також перевіряє його дієздатність та обсяг наданих йому повноважень;

— перевіряє відсутність факту смерті довірителя — фізичної особи за відомостями Державного реєстру актів цивільного стану громадян шляхом безпосереднього доступу до нього;

— перевіряє відсутність факту припинення довірителя — юридичної особи, зареєстрованої відповідно до законодавства України, за відомостями Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань шляхом безпосереднього доступу до нього.

Отже, наказом Міністерства юстиції України уточнено порядок перевірки повноважень представника під час вчинення нотаріальних дій. Відтепер нотаріуси зобов'язані перевіряти факт смерті довірителя-фізичної особи та факт припинення довірителя-юридичної особи за даними відповідних державних реєстрів. 

Ця новела змінює процедуру посвідчення правочинів та інших нотаріальних дій за довіреністю і спрямована на забезпечення їх вчинення лише за наявності чинних представницьких повноважень.

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Публікації

Нотаріуси перевірятимуть, чи живий довіритель: Мін'юст змінив порядок посвідчення правочинів

Нова редакція Порядку вчинення нотаріальних дій запроваджує для нотаріусів обов'язкову перевірку факту смерті довірителя та припинення юридичної особи, яка видала довіреність.

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