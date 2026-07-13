Не лише вода й ліки: що потрібно взяти в укриття під час повітряної тривоги

Наразі 46 підземних станцій метро цілодобово працюють у режимі укриття.

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Під час повітряної тривоги до укриття рекомендують брати лише найнеобхідніше — теплі речі, воду, ліки та засоби гігієни. Водночас від наметів і надувних матраців радять відмовитися, щоб не займати зайвий простір.

Як нагадали у Київському метрополітені, наразі 46 підземних станцій метро цілодобово працюють у режимі укриття. Щодня тисячі людей перечікують там повітряні тривоги, тому дотримання простих правил допомагає забезпечити комфортне перебування для всіх.

У метрополітені рекомендують, за можливості, замінити намети та надувні матраци на каремати й спальні мішки. Це дасть змогу ефективніше використовувати вільний простір, щоб ним могли скористатися й інші відвідувачі укриття.

Також із собою радять брати теплі речі, ковдру або каремат, адже середня температура на станціях становить 17–18°C, а через тунелі та інші підземні приміщення можливі протяги. Крім того, необхідно мати запас води або теплого напою, потрібні ліки, засоби гігієни, зокрема вологі та сухі серветки. Для домашніх тварин рекомендують підготувати пелюшки та пакетики.

У КП «Київський метрополітен» наголошують, що розміщуватися на платформі потрібно так, щоб не перекривати проходи до службових приміщень, санвузлів і поїздів, якщо сигнал тривоги пролунав під час їхнього руху. За потреби працівники станції допоможуть визначити найкраще місце для розташування.

Тим, хто використовує станції метро як укриття та доїжджає до них, рекомендують за можливості обирати центральні станції — «Золоті ворота», «Площу Українських Героїв», «Майдан Незалежності» або «Хрещатик», оскільки там, як правило, перебуває менше людей.

Також у метрополітені нагадали, що підприємство працює цілодобово. Після завершення руху поїздів близько 700 працівників виконують ремонтні роботи, перевіряють системи безпеки, живлення та зв’язку, а також обслуговують тунелі. Пасажирів закликають із розумінням ставитися до роботи персоналу, який одночасно забезпечує функціонування станцій у режимі укриття та підтримує безпечну роботу метро.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», якщо сигнал повітряної тривоги застав людину вдома, найбезпечнішим варіантом залишається негайно пройти до найближчого укриття. Однак під час масованих ракетних ударів або атак ударними безпілотниками бувають ситуації, коли вибухи вже лунають поблизу і виходити з квартири може бути небезпечніше, ніж залишитися всередині будинку.

Якщо ви вже чуєте вибухи, роботу протиповітряної оборони, характерний звук наближення ракети або ударного безпілотника, не можна вибігати на вулицю. Перебування просто неба під час обстрілу значно підвищує ризик ураження уламками.

Якщо ви перебуваєте у ліжку і вже немає часу перейти до безпечнішого місця, варто лягти на підлогу біля внутрішньої стіни та прикрити голову руками, подушкою або щільною ковдрою.

Після серії вибухів не варто одразу виходити з квартири чи безпечної кімнати. Повітряна атака може тривати хвилями, а між пусками ракет або безпілотників можливі паузи.

Залишати укриття або безпечне місце рекомендується лише після офіційного повідомлення про відбій повітряної тривоги. Якщо будинок зазнав пошкоджень, відчувається запах газу, сталося руйнування конструкцій або виникла пожежа, необхідно залишити приміщення лише тоді, коли це безпечно, та повідомити про ситуацію за телефонами 101, 102 або 104 залежно від характеру небезпеки.

Якщо після оголошення повітряної тривоги ще є достатньо часу, найкращим і найбезпечнішим рішенням залишається негайно пройти до найближчого обладнаного укриття, а не залишатися у квартирі.

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