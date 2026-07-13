Не только вода и лекарства: что нужно взять в укрытие во время воздушной тревоги

В настоящее время 46 подземных станций метро круглосуточно работают в режиме укрытия.

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Во время воздушной тревоги в укрытие рекомендуют брать только самое необходимое — тёплые вещи, воду, лекарства и средства гигиены. В то же время от палаток и надувных матрасов советуют отказаться, чтобы не занимать лишнее пространство.

Как напомнили в Киевском метрополитене, сейчас 46 подземных станций метро круглосуточно работают в режиме укрытия. Ежедневно тысячи людей пережидают там воздушные тревоги, поэтому соблюдение простых правил помогает обеспечить комфортное пребывание для всех.

В метрополитене рекомендуют по возможности заменить палатки и надувные матрасы на туристические коврики и спальные мешки. Это позволит эффективнее использовать свободное пространство, чтобы им могли воспользоваться и другие посетители укрытия.

Также с собой советуют брать тёплые вещи, одеяло или туристический коврик, поскольку средняя температура на станциях составляет 17–18°C, а из-за тоннелей и других подземных помещений возможны сквозняки. Кроме того, необходимо иметь запас воды или тёплого напитка, необходимые лекарства, средства гигиены, в частности влажные и сухие салфетки. Для домашних животных рекомендуют подготовить пелёнки и пакетики.

В КП «Киевский метрополитен» подчёркивают, что размещаться на платформе нужно так, чтобы не перекрывать проходы к служебным помещениям, санузлам и поездам, если сигнал тревоги прозвучал во время их движения. При необходимости работники станции помогут определить лучшее место для размещения.

Тем, кто использует станции метро как укрытие и добирается до них, рекомендуют по возможности выбирать центральные станции — «Золотые ворота», «Площадь Украинских Героев», «Майдан Независимости» или «Крещатик», поскольку там, как правило, находится меньше людей.

Также в метрополитене напомнили, что предприятие работает круглосуточно. После завершения движения поездов около 700 сотрудников выполняют ремонтные работы, проверяют системы безопасности, электроснабжения и связи, а также обслуживают тоннели. Пассажиров призывают с пониманием относиться к работе персонала, который одновременно обеспечивает функционирование станций в режиме укрытия и поддерживает безопасную работу метро.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», если сигнал воздушной тревоги застал человека дома, самым безопасным вариантом остаётся немедленно пройти в ближайшее укрытие. Однако во время массированных ракетных ударов или атак ударными беспилотниками бывают ситуации, когда взрывы уже слышны поблизости, и выходить из квартиры может быть опаснее, чем оставаться внутри дома.

Если вы уже слышите взрывы, работу противовоздушной обороны, характерный звук приближения ракеты или ударного беспилотника, нельзя выбегать на улицу. Пребывание под открытым небом во время обстрела значительно повышает риск поражения осколками.

Если вы находитесь в постели и уже нет времени перейти в более безопасное место, следует лечь на пол возле внутренней стены и прикрыть голову руками, подушкой или плотным одеялом.

После серии взрывов не стоит сразу выходить из квартиры или безопасной комнаты. Воздушная атака может продолжаться волнами, а между запусками ракет или беспилотников возможны паузы.

Покидать укрытие или безопасное место рекомендуется только после официального сообщения об отбое воздушной тревоги. Если дом получил повреждения, ощущается запах газа, произошло разрушение конструкций или возник пожар, необходимо покинуть помещение только тогда, когда это безопасно, и сообщить о ситуации по телефонам 101, 102 или 104 в зависимости от характера опасности.

Если после объявления воздушной тревоги ещё есть достаточно времени, лучшим и самым безопасным решением остаётся немедленно пройти в ближайшее оборудованное укрытие, а не оставаться в квартире.