Если во время ракетных обстрелов или атак ударных беспилотников безопасно добраться до укрытия уже невозможно, важно знать, где в квартире находиться, каких мест избегать и как действовать, чтобы максимально уменьшить риск для жизни.

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Если сигнал воздушной тревоги застал человека дома, самым безопасным вариантом остается немедленно пройти в ближайшее укрытие. Однако во время массированных ракетных ударов или атак ударными беспилотниками бывают ситуации, когда взрывы уже раздаются поблизости, и выходить из квартиры может быть опаснее, чем оставаться внутри дома.

В таком случае важно знать, как минимизировать риски до окончания опасности. Собрали основные рекомендации, которые дают ГСЧС, органы гражданской защиты и специалисты по безопасности.

Если выходить в укрытие уже опасно

Если вы уже слышите взрывы, работу противовоздушной обороны, характерный звук приближающейся ракеты или ударного беспилотника, нельзя выбегать на улицу. Нахождение под открытым небом во время обстрела значительно повышает риск поражения обломками.

В такой ситуации рекомендуется:

перейти в помещение, которое отделено от улицы как минимум двумя капитальными стенами (так называемое правило «двух стен»);

если такой комнаты нет — использовать коридор, прихожую или другое внутреннее помещение без окон;

сесть или лечь на пол возле внутренней стены;

держаться подальше от окон, балконов, стеклянных дверей и больших зеркал;

по возможности открыть межкомнатные двери, чтобы уменьшить нагрузку от ударной волны на конструкции.

Где не стоит находиться во время обстрела

Во время воздушной атаки опасными могут быть места, где существует высокий риск получения травм от осколков стекла или разрушения конструкций.

Следует избегать:

нахождения возле окон, даже если они заклеены;

выхода на балкон или лоджию;

пользования лифтом;

нахождения на лестничных клетках, если нет необходимости срочно пройти в укрытие до начала непосредственной атаки;

нахождения возле наружных стен дома.

Если вы находитесь в кровати и уже нет времени перейти в более безопасное место, следует лечь на пол возле внутренней стены и прикрыть голову руками, подушкой или плотным одеялом.

Что подготовить заранее

Чтобы действовать быстро во время тревоги, стоит заранее определить самое безопасное место в квартире и подготовить необходимые вещи.

Желательно, чтобы рядом находились:

заряженный мобильный телефон и пауэрбанк;

документы и их копии;

запас питьевой воды;

аптечка с необходимыми лекарствами;

фонарик с запасными батарейками;

свисток, который может понадобиться в случае завала.

Если в квартире находятся дети, пожилые люди или домашние животные, стоит заранее продумать порядок своих действий, чтобы не терять время во время воздушной тревоги.

Когда можно покидать безопасное место

После серии взрывов не следует сразу выходить из квартиры или безопасной комнаты. Воздушная атака может продолжаться волнами, а между пусками ракет или беспилотников возможны паузы.

Покидать укрытие или безопасное место рекомендуется только после официального сообщения об отбое воздушной тревоги. Если дом получил повреждения, ощущается запах газа, произошло разрушение конструкций или возник пожар, необходимо покинуть помещение только тогда, когда это безопасно, и сообщить о ситуации по телефонам 101, 102 или 104 в зависимости от характера опасности.

Если после объявления воздушной тревоги еще есть достаточно времени, лучшим и самым безопасным решением остается немедленно пройти в ближайшее оборудованное укрытие, а не оставаться в квартире.

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