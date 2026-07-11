Якщо під час ракетного обстрілу або атаки ударних безпілотників безпечно дістатися до укриття вже неможливо, важливо знати, де у квартирі перебувати, яких місць уникати та як діяти, щоб максимально зменшити ризик для життя.

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Якщо сигнал повітряної тривоги застав людину вдома, найбезпечнішим варіантом залишається негайно пройти до найближчого укриття. Однак під час масованих ракетних ударів або атак ударними безпілотниками бувають ситуації, коли вибухи вже лунають поблизу і виходити з квартири може бути небезпечніше, ніж залишитися всередині будинку.

У такому випадку важливо знати, як мінімізувати ризики до завершення небезпеки. Зібрали основні рекомендації, які надають ДСНС, органи цивільного захисту та фахівці з безпеки.

Якщо виходити до укриття вже небезпечно

Якщо ви вже чуєте вибухи, роботу протиповітряної оборони, характерний звук наближення ракети або ударного безпілотника, не можна вибігати на вулицю. Перебування просто неба під час обстрілу значно підвищує ризик ураження уламками.

У такій ситуації рекомендується:

перейти до приміщення, яке відділене від вулиці щонайменше двома капітальними стінами (так зване правило «двох стін»);

якщо такої кімнати немає — використовувати коридор, передпокій або інше внутрішнє приміщення без вікон;

сісти або лягти на підлогу біля внутрішньої стіни;

триматися подалі від вікон, балконів, скляних дверей і великих дзеркал;

за можливості відчинити міжкімнатні двері, щоб зменшити навантаження від ударної хвилі на конструкції.

Де не варто перебувати під час обстрілу

Під час повітряної атаки небезпечними можуть бути місця, де існує високий ризик травмування уламками скла або руйнування конструкцій.

Слід уникати:

перебування біля вікон, навіть якщо вони заклеєні;

виходу на балкон або лоджію;

користування ліфтом;

перебування на сходових клітках, якщо немає необхідності терміново пройти до укриття до початку безпосередньої атаки;

перебування біля зовнішніх стін будинку.

Якщо ви перебуваєте у ліжку і вже немає часу перейти до безпечнішого місця, варто лягти на підлогу біля внутрішньої стіни та прикрити голову руками, подушкою або щільною ковдрою.

Що підготувати заздалегідь

Щоб діяти швидко під час тривоги, варто заздалегідь визначити найбезпечніше місце у квартирі та підготувати необхідні речі.

Бажано, щоб поруч були:

заряджений мобільний телефон і павербанк;

документи та їх копії;

запас питної води;

аптечка з необхідними ліками;

ліхтарик із запасними батарейками;

свисток, який може знадобитися у разі завалу.

Якщо у квартирі перебувають діти, літні люди або домашні тварини, варто завчасно продумати порядок своїх дій, щоб не втрачати час під час повітряної тривоги.

Коли можна залишати безпечне місце

Після серії вибухів не варто одразу виходити з квартири чи безпечної кімнати. Повітряна атака може тривати хвилями, а між пусками ракет або безпілотників можливі паузи.

Залишати укриття або безпечне місце рекомендується лише після офіційного повідомлення про відбій повітряної тривоги. Якщо будинок зазнав пошкоджень, відчувається запах газу, сталося руйнування конструкцій або виникла пожежа, необхідно залишити приміщення лише тоді, коли це безпечно, та повідомити про ситуацію за телефонами 101, 102 або 104 залежно від характеру небезпеки.

Якщо після оголошення повітряної тривоги ще є достатньо часу, найкращим і найбезпечнішим рішенням залишається негайно пройти до найближчого обладнаного укриття, а не залишатися у квартирі.

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