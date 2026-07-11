Проїзд у Києві з 15 липня — 30 гривень: чому підняли тарифи, що буде з проїзними та як зекономити

Із 15 липня у Києві разовий проїзд у комунальному транспорті коштуватиме 30 гривень, а орієнтовно з 1 серпня запровадять пересадковий квиток за 60 гривень.

фото: tripmydream

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З 15 липня у Києві набудуть чинності нові тарифи на проїзд у комунальному транспорті. Вартість разової поїздки становитиме 30 гривень. Водночас для пасажирів, які постійно користуються громадським транспортом, збережуть можливість економити завдяки проїзним квиткам зі знижками.

У Київській міській державній адміністрації повідомили, що відповідне рішення ухвалили після проходження всіх передбачених законодавством процедур, включно з консультаціями з громадськістю та профспілковими організаціями.

Зазначається, що тарифи на проїзд у столиці залишалися незмінними з 2018 року. Їх перегляд пояснюють суттєвим зростанням витрат транспортних підприємств на електроенергію, пальне, оплату праці працівників, обслуговування інфраструктури, а також зменшенням пасажиропотоку. За даними міської влади, це зумовило необхідність наблизити вартість проїзду до економічно обґрунтованого рівня.

За інформацією КМДА, відповідно до розрахунків комунальних перевізників, економічно обґрунтований тариф на 2026 рік становить 64,60 грн за поїздку в метро та 44,14 грн — у наземному комунальному транспорті. У міській адміністрації пояснили, що затверджені тарифи сформовано на підставі фактичних витрат транспортних підприємств у 2025 році з урахуванням прогнозованого зростання цін на енергоносії, оплати праці та інших виробничих витрат.

Для пасажирів, які регулярно користуються громадським транспортом, передбачено систему знижок на місячні проїзні. Чим більшу кількість поїздок придбає пасажир, тим нижчою буде вартість однієї поїздки.

1–9 поїздок – 30 грн за поїздку;

10–19 – 28,90 грн;

20–29 – 27,80 грн;

30–39 – 26,60 грн;

40–49 – 25,50 грн;

50 – 25 грн.

Також передбачені місячні проїзні квитки, де вартість однієї поїздки становитиме приблизно 23,3–23,6 грн:

46 поїздок – 1 088 грн;

62 поїздки – 1 463 грн;

92 поїздки – 2 156 грн;

124 поїздки – 2 888 грн.

Після громадського обговорення вартість безлімітного місячного проїзного на метро, автобус, трамвай, тролейбус і фунікулер зменшили на 25% від початково запропонованої. Він коштуватиме 3 656 грн замість 4 875 грн.

Для громадян, які мають право на пільговий проїзд у міському пасажирському комунальному транспорті, пільги зберігаються.

Зокрема, і для студентів та учнів. Так, студенти сплачуватимуть 50% вартості місячного проїзного. Учні під час навчального року їздитимуть безкоштовно, а під час літніх канікул сплачуватимуть 25%.

Також орієнтовно з 1 серпня запровадять пересадковий квиток вартістю 60 грн. Він дозволятиме пересідати між усіма видами комунального транспорту протягом 90 хвилин без обмежень.

Для гостей столиці діятимуть безлімітні проїзні:

на 24 години – 375 грн;

на 48 годин – 563 грн;

на 72 години – 750 грн.

У КМДА додали, що поїздки, придбані на транспортну картку до 14 липня, лишатимуться чинними до 14 вересня 2026 року. Водночас після 14 вересня невикористані поїздки не анулюватимуться. Їх вартість переведуть у грошовий еквівалент і зарахують на баланс транспортної карти. Надалі ці кошти можна буде використати для оплати проїзду за новими тарифами.

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