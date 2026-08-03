Конкурс до КСУ 2026: Дорадча група експертів завершила співбесіди з кандидатами

Дорадча група експертів оцінює доброчесність претендентів на мантію судді КСУ: підсумки циклу співбесід 1 серпня.

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Дорадча група експертів завершила публічні співбесіди з кандидатами на посади суддів Конституційного Суду України за квотою з’їзду суддів. Протягом кількох днів експерти оцінювали претендентів за критеріями високих моральних якостей.

1 серпня ДГЕ провела співбесіди з п’ятьма кандидатами, які беруть участь в конкурсному відборі на дві посади суддів Конституційного Суду України.

Михайло Смокович

Один із найдосвідченіших учасників, колишній голова КАС ВС. Мотивує свою участь бажанням принести досвід розв’язання складних юрисдикційних спорів до КСУ. Під час співбесіди він пояснив, що йде до Конституційного Суду через бажання застосувати свій багаторічний досвід вирішення найскладніших публічно-правових спорів уже на рівні конституційної юрисдикції.

Співбесіда із кандидатом стала однією з найдовших. Значна частина запитань Дорадчої групи експертів стосувалася не професійної компетентності, а аспектів доброчесності, які вже раніше були предметом публічних дискусій.

Одним із основних блоків стало питання можливого конфлікту інтересів. ДГЕ звернула увагу, що під час судового контролю за атестацією прокурорів Смокович, очолюючи Касаційний адміністративний суд, розглядав спори за участю прокурорів, тоді як його дружина працювала в органах прокуратури. Кандидат пояснив, що дружина добровільно звільнилася, не проходячи атестацію, а у справах, які стосувалися її колишніх підлеглих, він заявляв самовідвід.

Окремий блок запитань стосувався отримання службового житла. ДГЕ звернула увагу на претензії, які раніше висловлювалися щодо дотримання вимог житлового законодавства під час надання квартири. Смокович пояснив, що отримане житло фактично було незавершеним об’єктом, який потребував значних витрат на добудову та облаштування.

Також експерти повернулися до питання перевірок декларацій кандидата. Смокович зазначив, що рішення НАЗК щодо його декларації за 2017 рік були оскаржені, а адміністративні суди визнали їх протиправними та скасували, не встановивши умисного подання недостовірних відомостей.

Значну частину співбесіди було присвячено питанням доброчесності та репутаційних ризиків, тоді як його професійна компетентність і досвід фактично не ставилися під сумнів. Саме оцінка цих аспектів може мати вирішальне значення під час ухвалення остаточного висновку щодо відповідності кандидата критеріям високих моральних якостей.

Під час співбесіди було офіційно підтверджено, що з березня 2022 року кандидат відраховує 60% свого грошового забезпечення на потреби армії. Лише за липень 2026 року ця сума склала 208 тисяч гривень, а загальний внесок перевищив еквівалент 275 тисяч доларів США.

Репутаційний профіль

У відкритих джерелах також містяться обставини, які формують репутаційний профіль кандидата. Михайло Смокович має один із найсильніших професійних профілів серед кандидатів: майже 30 років суддівського стажу, роботу в усіх ключових інстанціях адміністративної юстиції, багаторічне керівництво Касаційним адміністративним судом у складі Верховного Суду, а також наукову та викладацьку діяльність. У відкритих джерелах професійний досвід кандидата загалом оцінюється як один із найвагоміших серед учасників конкурсу.

У квітні 2021 року Друга дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя розглянула дисциплінарну справу щодо Михайла Смоковича, однак відмовила у притягненні його до дисциплінарної відповідальності. Палата зазначила, що НАЗК не встановило ознак незаконного збагачення, приховування активів чи конфлікту інтересів, а предмет перевірки стосувався тлумачення правил декларування. Таким чином, дисциплінарне провадження мало місце, однак дисциплінарне стягнення до судді не застосовувалося.

У травні 2025 року Смокович за власною заявою припинив участь у попередньому конкурсі до Конституційного Суду.

Крім того, Громадська рада доброчесності раніше надавала щодо кандидата негативні висновки, пов’язуючи їх із оцінкою окремих судових рішень, професійної діяльності під час Революції Гідності та дотриманням стандартів суддівської етики. Водночас у липні 2026 року Смокович висловив окрему думку у справі щодо санкцій, скориставшись передбаченим законом правом судді на окрему правову позицію.

Сергій Солоткий

Одним із кандидатів, співбесіда з яким відбулася 1 серпня, став Сергій Солоткий — чинний військовослужбовець Збройних Сил України, який до мобілізації майже чверть століття працював у судовій системі.

Професійна біографія Сергія Солоткого суттєво відрізняється від більшості інших кандидатів. Він не здійснював правосуддя як суддя, однак понад двадцять років працював у правових підрозділах Верховного Суду та Конституційного Суду України.

З 2000 до 2018 року працював в апараті Верховного Суду України, зокрема в управлінні узагальнення судової практики. Після цього перейшов до Секретаріату Конституційного Суду України, де обіймав посади головного консультанта, заступника керівника правового департаменту та наукового консультанта судді КСУ.

Із грудня 2025 року кандидат проходить військову службу у Збройних Силах України в офіцерському званні старшого лейтенанта. У 2016 році йому присвоєно почесне звання «Заслужений юрист України».

Основна частина співбесіди була присвячена питанням майнової доброчесності.

Найбільше запитань стосувалося придбання автомобіля Ford Fiesta, який дружина кандидата задекларувала за вартістю 25,7 тис. грн, тоді як, за даними секретаріату ДГЕ, середня ринкова вартість аналогічних автомобілів становила близько 200 тис. грн. Сергій Солоткий пояснив, що договір укладався відповідно до чинного законодавства, а визначення ціни є правом сторін правочину. При цьому він зазначив, що питання сплати податків належало до обов’язків продавця.

Окремий блок запитань стосувався будівництва житлового будинку у селі Дмитрівка. Членів ДГЕ цікавила відносно невисока, на їхню думку, вартість будівельних робіт. Кандидат пояснив, що значну частину будівництва та внутрішніх робіт виконував власноруч, що дозволило суттєво скоротити витрати.

Також експерти перевіряли походження сімейних заощаджень, задекларованих у 2018 році. За словами кандидата, вони сформувалися із доходів дружини від приватної медичної практики, повернення родинних боргів, допомоги батьків та тривалих особистих накопичень.

Репутаційний профіль

На відміну від частини інших претендентів, щодо Сергія Солоткого у відкритих джерелах не фіксувалися негативні висновки Дорадчої групи експертів, рішення Громадської ради доброчесності чи дисциплінарні провадження.

Водночас попри значний досвід роботи в Конституційному Суді та Верховному Суді, кандидат ніколи не здійснював правосуддя, а його професійний шлях був пов’язаний із діяльністю апарату судових установ. Пояснюючи мотиви участі у конкурсі, Сергій Солоткий наголосив, що поєднання багаторічної роботи в Конституційному Суді із нинішньою військовою службою сформувало його бачення ролі Конституції як гарантії стійкості держави під час війни. За словами кандидата, саме цей досвід він прагне використати у разі обрання суддею Конституційного Суду України.

Оксана Цмокаленко

Оксана Цмокаленко — адвокатка, яка представляє у конкурсі юридичну спільноту. Понад двадцять років її професійна діяльність пов’язана з юридичним супроводом у банківській та енергетичній сферах, а з 2022 року вона здійснює адвокатську практику, зокрема співпрацює із системою безоплатної правової допомоги та надає правову допомогу внутрішньо переміщеним особам. Саме цей практичний досвід кандидатка називає своєю головною перевагою.

Під час співбесіди 1 серпня Дорадча група експертів зосередилася насамперед на питаннях фінансової доброчесності та достовірності декларування.

Одним із основних блоків стали розбіжності у деклараціях за різні роки щодо відомостей про нерухомість, корпоративні права та окремі доходи членів сім’ї. Кандидатка пояснила ці неточності технічними помилками та складними умовами роботи під час воєнного стану, однак підтвердила, що не внесла виправлення до декларації у передбачений законом строк.

Окремо члени ДГЕ детально обговорили питання кредитного зобов’язання, яке виникло ще у 2008 році. Після ліквідації банку-кредитора кандидатка припинила обслуговування кредиту, пояснивши, що жоден новий кредитор до неї не звертався, а сама вона виходила із того, що строк позовної давності сплив.

Також експерти звернули увагу на майже ідентичний зміст мотиваційних листів, поданих на різні суддівські конкурси. Оксана Цмокаленко пояснила це тим, що її професійний досвід та особиста мотивація не змінювалися, тому вона не вбачала необхідності істотно змінювати текст.

Сильними сторонами кандидатки залишаються значний стаж юридичної роботи, практичний досвід адвокатської діяльності та відсутність підтверджених дисциплінарних чи корупційних епізодів у відкритих джерелах.

Водночас під час співбесіди саме питання фінансових зобов’язань, точності декларування, пояснення щодо кредиту а також відсутність наукового доробку у сфері конституційного права стали основними темами, на які Дорадча група експертів звернула особливу увагу.

Репутаційний профіль

Щодо Оксани Цмокаленко у відкритих джерелах відсутні дані про дисциплінарні провадження, негативні висновки Громадської ради доброчесності чи Дорадчої групи експертів, а також інформація про притягнення до відповідальності. Водночас її професійний профіль є менш публічним порівняно з кандидатами із суддівського чи академічного середовища, наукових праць у сфері конституційного права кандидатка не має.

Андрій Савчак

Суддя Перемишлянського районного суду Львівської області Андрій Савчак поєднує практичний суддівський досвід із досвідом роботи безпосередньо в Конституційному Суді України. До призначення суддею він понад шість років працював науковим консультантом судді Конституційного Суду, що, за словами кандидата, дозволило йому глибоко зрозуміти особливості діяльності органу конституційної юрисдикції та механізми підготовки його рішень.

Загальний стаж роботи у сфері права становить близько 25 років, із них понад 14 років — на посаді судді. У 2009 році Савчак здобув науковий ступінь кандидата юридичних наук, захистивши дисертацію, присвячену конституційно-правовим поглядам Станіслава Дністрянського.

Під час співбесіди основна увага Дорадчої групи експертів була зосереджена на обставинах, які стали підставою для негативного висновку під час попереднього конкурсного відбору.

Кандидат пояснив мотиви своєї участі в конкурсі, наголосивши, що поєднання досвіду роботи в Конституційному Суді та багаторічної практики судді місцевого суду, на його переконання, може бути корисним для розвитку конституційної юрисдикції та формування сталої конституційної доктрини.

Репутаційний профіль

Професійною перевагою Савчака є безпосередній досвід роботи в Конституційному Суді України ще до призначення суддею, а також багаторічна практика здійснення правосуддя в суді першої інстанції. Разом із тим його кандидатура має порівняно невисоку публічну та наукову впізнаваність порівняно з окремими конкурентами, які тривалий час працювали у Верховному Суді, Вищому антикорупційному суді чи академічному середовищі.

Головний акцент під час оцінювання Андрія Савчака зміщений на рішення ДГЕ, ухвалене раніше в межах конкурсу до КСУ. ДГЕ дійшла висновку про його невідповідність критерію високих моральних якостей. Нинішній конкурс є повторною спробою претендента переконати Дорадчу групу експертів у зміні цієї оцінки.

Водночас, відповідно до автобіографії кандидата, він не притягувався до кримінальної чи дисциплінарної відповідальності. У відкритих джерелах також відсутня інформація про застосування до нього дисциплінарних стягнень Вищою радою правосуддя.

Під час аналізу матеріалів конкурсу ДГЕ звернула увагу й на адміністративні правопорушення, відомості про які містилися у поданих кандидатом документах. Зокрема, у 2024 році Андрій Савчак чотири рази притягувався до адміністративної відповідальності за перевищення встановленої швидкості руху (стаття 122 КУпАП). За словами кандидата, штрафи були сплачені, а відповідні обставини не приховувалися від конкурсної комісії.

Петро Салюк

Суддя Хмельницького окружного адміністративного суду Петро Салюк представляє категорію кандидатів, які поєднують практичний досвід здійснення правосуддя з академічною діяльністю. Він є кандидатом юридичних наук, а з 2025 року за сумісництвом працює доцентом кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права. Саме адміністративна спеціалізація, пов’язана із розглядом спорів між особою і державою, є одним із його професійних аргументів у конкурсі до Конституційного Суду.

Окремою складовою професійної біографії кандидата є військова служба. Петро Салюк має статус учасника бойових дій, виконував бойові завдання під час антитерористичної операції, а після початку повномасштабної агресії Росії був мобілізований до Збройних сил України та брав безпосередню участь у бойових діях.

Водночас саме Петро Салюк належить до кандидатів, які вже проходили оцінювання Дорадчої групи експертів. У січні 2026 року ДГЕ дійшла висновку про його невідповідність критерію визнаного рівня компетентності у сфері права. При цьому негативного висновку щодо високих моральних якостей кандидат не отримував.

Його співбесіда була однією з найкоротших. Більшість запитань стосувалася не професійної діяльності, а майнових аспектів, які вже аналізувалися ДГЕ на попередніх етапах. Зокрема, кандидат повідомив, що завершив оформлення та введення в експлуатацію садового будинку площею 73 кв. м, інформація про який раніше викликала уточнюючі питання. Після аналізу поданих документів члени ДГЕ зазначили, що додаткових запитань щодо цієї обставини не мають.

У своєму заключному слові Салюк порівняв Державну судову адміністрацію з «апендиксом», який перешкоджає розвитку судової влади.

Репутаційний профіль

У відкритих джерелах відсутня інформація про дисциплінарні стягнення, корупційні провадження чи негативні рішення органів суддівського врядування. Основною обставиною, що характеризує конкурсну історію кандидата, залишається попередній висновок ДГЕ. У січні 2026 року під час конкурсу на посаду судді Конституційного Суду ДГЕ дійшла висновку про невідповідність Петра Салюка критерію визнаного рівня компетентності у сфері права.

Хто вже вибув із конкурсу

До початку співбесід участь у конкурсі припинили Леся Балаєва, Наталія Дзібій-Полячок, Олег Ігнатюк та Лариса Рогач, які відкликали свої кандидатури.

Ще двоє претендентів — Віталій Придатко та Сергій Сотніков — не були присутні на співбесідах, тому ДГЕ оцінюватиме їх за письмовими матеріалами.

Що далі

Дорадча група експертів планує оперативно завершити оцінювання відповідності усіх кандидатів критерію високих моральних якостей і найближчим часом оголосити рішення щодо них.

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