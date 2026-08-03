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В Абу-Дабі створюють першу у світі судову платформу зі штучним інтелектом

12:17, 3 серпня 2026
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Система допомагатиме суддям і юристам розглядати справи, але остаточні рішення ухвалюватимуть люди.
В Абу-Дабі створюють першу у світі судову платформу зі штучним інтелектом
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Влада Абу-Дабі оголосила про створення першої у світі інтегрованої судової платформи зі штучним інтелектом. Система має допомагати суддям і юристам під час розгляду справ, пришвидшувати судові процедури та підвищувати точність роботи, однак остаточні рішення, як наголошують розробники, ухвалюватимуть люди.

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Проєкт реалізує Судовий департамент Абу-Дабі спільно з Департаментом урядового розвитку.

ШІ працюватиме лише під контролем людини

Як зазначають у Судовому департаменті Абу-Дабі, платформа створена для підтримки процесу ухвалення судових і юридичних рішень із використанням штучного інтелекту.

Водночас усі рекомендації та результати роботи системи підлягатимуть обов’язковому людському контролю й перевірці. Очікується, що це дозволить підвищити ефективність судових процедур, а також забезпечити більшу точність і послідовність у роботі судової системи.

Запуск розпочнеться вже у вересні

Спільний керівний комітет проєкту під головуванням заступника керівника Судового департаменту Абу-Дабі Юсефа Саїда Аль-Абрі розглянув план запуску нової платформи на всіх етапах судового процесу.

Перший етап впровадження планують розпочати у вересні. Надалі систему інтегруватимуть поетапно протягом 18 місяців, вказує видання emirates247.

Навіщо створюють нову систему

За словами Аль-Абрі, створення інноваційної судової платформи відповідає баченню президента Об’єднаних Арабських Еміратів шейха Мохамеда бін Заїда Аль Нахаяна щодо розвитку інновацій та впровадження перспективних технологій для вдосконалення державних послуг.

Він також зазначив, що метою є модернізація судової системи відповідно до найвищих міжнародних стандартів та прискорення впровадження технологій «розумного правосуддя».

Що зміниться після впровадження платформи

У Судовому департаменті Абу-Дабі очікують, що нова AI-платформа забезпечить комплекс сучасних цифрових рішень для модернізації судових процесів і спрощення процедур.

Завдяки використанню штучного інтелекту на різних етапах судового розгляду система має сприяти швидшому завершенню справ, підвищенню точності та якості судових процедур, а також подальшій цифровій трансформації судової влади відповідно до високих стандартів ефективності й надійності.

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