Масштабний блекаут у Грузії: Тбілісі та інші міста залишилися без світла, відео

Масштабний блекаут у Грузії в ніч на 24 липня призвів до перебоїв у роботі мобільного інтернету та транспортної інфраструктури.

фото: civil.ge

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У ніч на 24 липня в Грузії сталося масштабне відключення електроенергії. Без світла залишилися більшість районів Тбілісі, а також низка інших міст країни. Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

За попередніми даними, перебої з електропостачанням почалися близько опівночі. Через блекаут у Тбілісі перестали працювати світлофори, що призвело до ускладнення дорожнього руху. Крім того, спостерігалися перебої в роботі мобільного інтернету.

Приблизно о 00:10 за місцевим часом по всій країні почало масово зникати електропостачання. На сайті Державної електросистеми Грузії зафіксували різке скорочення споживання електроенергії — з 1860 МВт до 564 МВт. Частина жителів Тбілісі також отримала повідомлення від енергокомпанії Telasi про аварійне відключення в мережі.

Директор Інгурської ГЕС Леван Мебонія, коментуючи ситуацію журналістам TV Pirveli, заявив, що наразі з’ясовує причини інциденту. За його словами, він поки не може підтвердити, чи продовжує працювати Інгурська гідроелектростанція, яка забезпечує електроенергією значну частину країни.

За даними ЗМІ, однією з ймовірних причин аварії могло стати відключення високовольтної лінії електропередач, що з’єднує енергосистеми Грузії та Туреччини.

Водночас у Державній електросистемі Грузії наголосили, що офіційна причина масштабного блекауту поки не встановлена.

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