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З автобуса на ходу випала дитина: як суд покарав водія транспортного засобу

00:06, 24 липня 2026 124
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Апеляційний суд залишив у силі постанову про позбавлення права керування транспортними засобами водія автобуса, з якого на ходу випала дитина.
З автобуса на ходу випала дитина: як суд покарав водія транспортного засобу
Фото: suspilne.media
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Хмельницький апеляційний суд відхилив апеляційну скаргу захисника водія маршрутного автобуса, якого суд першої інстанції позбавив права керування транспортними засобами на шість місяців за порушення Правил дорожнього руху. Про це повідомив Хмельницький апеляційний суд.

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Автопригода сталася 4 травня 2026 року у місті Кам`янці-Подільському: під час висадки пасажирів водій не забезпечив повної зупинки автобуса, не поставив його на стоянкове гальмо, відтак транспортний засіб почав самовільно рухатися. У цей момент з автобуса випала дитина, яка отримала легкі тілесні ушкодження та пошкодила одяг.

Кам`янець-Подільського міськрайонний суд Хмельницької області визнав водія маршрутки винуватим у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого статтею 124 КУпАП, та наклав на нього адміністративне стягнення у виді позбавлення права керування транспортними засобами на 6 місяців.

Захисник водія подав апеляційну скаргу – просив змінити постанову й замість позбавлення водійських прав накласти стягнення у виді штрафу.

На його думку, місцевий суд не повною мірою врахував, що водій є особою з інвалідністю III групи, визнав вину, щиро розкаявся та попросив вибачення у представниці потерпілої. Також зазначив, що пасажирські перевезення є єдиним джерелом його доходу, а позбавлення права керування може призвести до порушення регулярності руху автобусного маршруту через нестачу водіїв в умовах воєнного стану.

Апеляційний суд погодився з висновком місцевого суду про необхідність застосувати до водія саме позбавлення права керування транспортними засобами строком на шість місяців.

Суд звернув увагу, що суд першої інстанції врахував як те, що водій є особою з інвалідністю III групи та має утриманців, так і те, що він систематично притягувався до адміністративної відповідальності за порушення Правил дорожнього руху й не намагався примиритися з потерпілою стороною.

Зауважив також, що саме по собі визнання фактичних обставин не свідчить про визнання вини та щире каяття. За словами матері постраждалої дитини, після події водій не вибачився, а навпаки – поводився зверхньо та насміхався з її доньки.

Відхилив апеляційний суд і доводи про те, що позбавлення права керування транспортними засобами позбавить водія єдиного джерела доходу та вплине на роботу автобусного маршруту.

Суд зазначив, що такі обставини не переважають мету адміністративного стягнення й не можуть нівелювати підвищений обов’язок водія маршрутного транспортного засобу забезпечувати безпеку пасажирів. Наслідки застосування стягнення для професійної діяльності правопорушника чи його роботодавця самі по собі не є підставою для призначення більш м’якого стягнення.

З повним текстом постанови апеляційного суду у справі № 676/3887/26 можна буде ознайомитися у ЄДРСР.

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