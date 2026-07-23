  1. В Україні

Цими гривнями вже не вийде заплатити: які банкноти у вас не приймуть у магазині

22:00, 23 липня 2026 72
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Частина гривневих банкнот стала недійсною для розрахунків.
Цими гривнями вже не вийде заплатити: які банкноти у вас не приймуть у магазині
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Національний банк України продовжує вилучати з готівкового обігу банкноти старих зразків. Українців потрібно перевірити свої заощадження та обміняти купюри, які втратили статус платіжного засобу, на нові банкноти або монети.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Станом на липень 2026 року частина гривневих банкнот уже не використовується для розрахунків, однак їх можна обміняти у встановленому порядку.

Які гривні перестали бути платіжним засобом

З 1 жовтня 2020 року перестали бути засобом платежу банкноти номіналами:

  • 1 гривня;
  • 2 гривні;
  • 5 гривень;
  • 10 гривень;
  • 20 гривень;
  • 50 гривень;
  • 100 гривень;
  • 200 гривень,

зразків до 2003 року всіх років випуску.

Такі банкноти можна обміняти на придатні до обігу платіжні банкноти та монети у Національному банку та уповноважених банках до завершення дії воєнного стану та протягом 90 днів після його припинення або скасування.

Які банкноти вилучили у 2026 році

З 2 березня 2026 року втратили статус платіжного засобу банкноти номіналами 1, 2, 5 та 10 гривень зразків 2003–2007 років усіх років випуску.

Обмін таких банкнот здійснюється без обмежень та без стягнення плати.

Обміняти їх можна:

  • у всіх відділеннях банків України — протягом року з моменту вилучення з обігу, тобто до 26 лютого 2027 року включно;
  • в уповноважених банках — АТ «Ощадбанк», АТ КБ «ПриватБанк», АТ «Райффайзен Банк», АТ «ПУМБ» — протягом трьох років, до 28 лютого 2029 року включно;
  • у Національному банку України — наразі безстроково.

Раніше ми повідомляли, що Національний банк України оголосив про розширення номінального ряду гривні — у готівковий обіг вводиться нова банкнота номіналом 2000 гривень.

Нова купюра з’явиться в обігу 4 вересня 2026 року.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

гроші НБУ

Популярні новини

Штраф до 17 тисяч гривень і конфіскація: в Україні хочуть запровадити нові покарання для колекціонерів

Штраф до 17 тисяч гривень і конфіскація: в Україні хочуть запровадити нові покарання для колекціонерів

15:00, 22 липня 2026 10k
120 тисяч на автомобіль для ветеранів: у Верховній Раді готують новий механізм компенсації

120 тисяч на автомобіль для ветеранів: у Верховній Раді готують новий механізм компенсації

18:00, 22 липня 2026 7k
Суддя з Дніпропетровщини місяцями ігнорувала питання про звільнення засуджених після змін у законі – ВРП встановила 20 порушень

Суддя з Дніпропетровщини місяцями ігнорувала питання про звільнення засуджених після змін у законі – ВРП встановила 20 порушень

07:00, 23 липня 2026 5k
Постанова 821 поки не діє: Верховний Суд відкрив касацію, але залишив пенсіонерам право на виплати

Постанова 821 поки не діє: Верховний Суд відкрив касацію, але залишив пенсіонерам право на виплати

14:00, 23 липня 2026 4k
Чоловіка засудили за ухилення від мобілізації через 24 роки після зняття з військового обліку: що вирішив Верховний Суд

Чоловіка засудили за ухилення від мобілізації через 24 роки після зняття з військового обліку: що вирішив Верховний Суд

11:00, 23 липня 2026 4k
Що чекає військового у СЗЧ при зустрічі з групою оповіщення ТЦК

Що чекає військового у СЗЧ при зустрічі з групою оповіщення ТЦК

12:12, 22 липня 2026 6k

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

База для розрахунку виплат військовим залишиться на рівні 2018 року — 1762 грн: Верховний Суд визнав законною постанову 481

Кабмін має право самостійно встановлювати розрахункову величину окладів у розмірі всього 1762 гривні, ігноруючи зростання прожиткового мінімуму.

Віталій Безгін, міністр у справах розвитку громад, територій та внутрішньо переміщених осіб: кар'єрний шлях до уряду

Віталій Безгін: шлях від рекламної індустрії до керівництва одним із ключових міністерств.

Медіа отримали нові правила роботи під час війни: кого торкнуться зміни Нацради

Нові правила для телеканалів і радіостанцій: Нацрада змінила порядок ліцензування під час війни.

ВРП взяла паузу у рішенні про інвалідність прокурора Криворучка, якого КДКП покарала за «справою МСЕК»

ВРП оголосила перерву у розгляді скарги прокурора Андрія Криворучка на рішення КДКП.

Постанова 821 поки не діє: Верховний Суд відкрив касацію, але залишив пенсіонерам право на виплати

Постанова 821 все ж таки залишається нечинною: ВС відкрив касацію, щоб уперше сформувати правову позицію щодо повноважень Уряду відтерміновувати виплату пенсій за рішеннями судів.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]