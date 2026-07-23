Цими гривнями вже не вийде заплатити: які банкноти у вас не приймуть у магазині

Частина гривневих банкнот стала недійсною для розрахунків.

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Національний банк України продовжує вилучати з готівкового обігу банкноти старих зразків. Українців потрібно перевірити свої заощадження та обміняти купюри, які втратили статус платіжного засобу, на нові банкноти або монети.

Станом на липень 2026 року частина гривневих банкнот уже не використовується для розрахунків, однак їх можна обміняти у встановленому порядку.

Які гривні перестали бути платіжним засобом

З 1 жовтня 2020 року перестали бути засобом платежу банкноти номіналами:

1 гривня;

2 гривні;

5 гривень;

10 гривень;

20 гривень;

50 гривень;

100 гривень;

200 гривень,

зразків до 2003 року всіх років випуску.

Такі банкноти можна обміняти на придатні до обігу платіжні банкноти та монети у Національному банку та уповноважених банках до завершення дії воєнного стану та протягом 90 днів після його припинення або скасування.

Які банкноти вилучили у 2026 році

З 2 березня 2026 року втратили статус платіжного засобу банкноти номіналами 1, 2, 5 та 10 гривень зразків 2003–2007 років усіх років випуску.

Обмін таких банкнот здійснюється без обмежень та без стягнення плати.

Обміняти їх можна:

у всіх відділеннях банків України — протягом року з моменту вилучення з обігу, тобто до 26 лютого 2027 року включно;

— протягом року з моменту вилучення з обігу, тобто до 26 лютого 2027 року включно; в уповноважених банках — АТ «Ощадбанк», АТ КБ «ПриватБанк», АТ «Райффайзен Банк», АТ «ПУМБ» — протягом трьох років, до 28 лютого 2029 року включно;

— АТ «Ощадбанк», АТ КБ «ПриватБанк», АТ «Райффайзен Банк», АТ «ПУМБ» — протягом трьох років, до 28 лютого 2029 року включно; у Національному банку України — наразі безстроково.

Раніше ми повідомляли, що Національний банк України оголосив про розширення номінального ряду гривні — у готівковий обіг вводиться нова банкнота номіналом 2000 гривень.

Нова купюра з’явиться в обігу 4 вересня 2026 року.

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