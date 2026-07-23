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Суд у США визнав, що Meta могла приховувати ризики шифрування Messenger для дітей

21:42, 23 липня 2026 93
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Компанії загрожують обмеження через введення користувачів в оману щодо безпеки наскрізного шифрування у месенджері.
Суд у США визнав, що Meta могла приховувати ризики шифрування Messenger для дітей
Фото: reuters.com
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Восьмий судовий округ США постановив, що компанія Meta, ймовірно, порушила Закон штату Невада про недобросовісну торговельну практику через нібито неправдиві заяви та приховування важливої інформації щодо безпеки наскрізного шифрування у Messenger, пише Kolotv.

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Суд встановив, що Meta не розкрила інформацію про те, що компанії було відомо про серйозні проблеми із безпекою дітей, пов’язані з цією технологією, а також не повідомила про можливі ризики та шкоду, яку вона може створювати для неповнолітніх.

«Meta роками знала, що технології наскрізного шифрування, які вона використовувала у своєму застосунку Messenger, створювали серйозні проблеми з безпекою дітей у нашій країні. Meta навмисно приховувала інформацію, яка дозволила б батькам ухвалювати обґрунтовані рішення щодо онлайн-безпеки своїх дітей, і поставила під загрозу безпеку молоді Невади. Я не зупинюся, доки вони не будуть притягнуті до відповідальності», — заявив генеральний прокурор Невади Форд, який повідомив про рішення суду.

Суд заборонив Meta робити неправдиві заяви або приховувати інформацію щодо безпеки Messenger для користувачів штату Невада віком до 18 років.

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суд США Meta

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