Суд у США визнав, що Meta могла приховувати ризики шифрування Messenger для дітей

Компанії загрожують обмеження через введення користувачів в оману щодо безпеки наскрізного шифрування у месенджері.

Фото: reuters.com

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Восьмий судовий округ США постановив, що компанія Meta, ймовірно, порушила Закон штату Невада про недобросовісну торговельну практику через нібито неправдиві заяви та приховування важливої інформації щодо безпеки наскрізного шифрування у Messenger, пише Kolotv.

Суд встановив, що Meta не розкрила інформацію про те, що компанії було відомо про серйозні проблеми із безпекою дітей, пов’язані з цією технологією, а також не повідомила про можливі ризики та шкоду, яку вона може створювати для неповнолітніх.

«Meta роками знала, що технології наскрізного шифрування, які вона використовувала у своєму застосунку Messenger, створювали серйозні проблеми з безпекою дітей у нашій країні. Meta навмисно приховувала інформацію, яка дозволила б батькам ухвалювати обґрунтовані рішення щодо онлайн-безпеки своїх дітей, і поставила під загрозу безпеку молоді Невади. Я не зупинюся, доки вони не будуть притягнуті до відповідальності», — заявив генеральний прокурор Невади Форд, який повідомив про рішення суду.

Суд заборонив Meta робити неправдиві заяви або приховувати інформацію щодо безпеки Messenger для користувачів штату Невада віком до 18 років.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.