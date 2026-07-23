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ВС скасував додаткову кваліфікацію за опір поліції у справі про насильство щодо правоохоронця

22:36, 23 липня 2026 154
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Обвинувачений внаслідок вчинення ним опору працівникові поліції завдав останньому удар правою ногою в голову.
ВС скасував додаткову кваліфікацію за опір поліції у справі про насильство щодо правоохоронця
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Опір представнику правоохоронного органу та застосоване до нього насильство, які об’єднані єдиним умислом, не розірвані в часі, де розвиток подій від опору до застосування насильства відбувся динамічно та практично одночасно, утворюють одне кримінально каране діяння, передбачене ч. 2 ст. 345 КК, і не потребують додаткової кваліфікації за ч. 2 ст. 342 КК. На цьому зазначив Верховний Суд.

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Обставини справи

Обвинувачений внаслідок вчинення ним опору працівникові поліції завдав останньому удар правою ногою в голову, заподіявши йому легких тілесних ушкоджень, що спричинили короткочасний розлад здоров’я.

Позиції судів першої та апеляційної інстанцій

Суди попередніх інстанцій визнали винуватими і засудили обвинуваченого за ч. 2 ст. 342, ч. 2 ст. 345 КК. У касаційній скарзі прокурор вказує, що дії обвинуваченого охоплювалися об’єктивною стороною складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 345 КК, і не потребували окремої кваліфікації за ч. 2 ст. 342 цього Кодексу.

Позиція ККС

Змінено рішення судів попередніх інстанцій, виключено вказівку на кваліфікацію дій обвинуваченого за ч. 2 ст. 342 КК.

Колегія суддів ККС вказала, що у разі, коли особа спочатку вчиняє менш суспільно небезпечне діяння, а потім – більш суспільно небезпечне однорідне посягання, і вчинене охоплюється єдиним умислом, вчинене підлягає кваліфікації як одиничне більш суспільно небезпечне кримінальне правопорушення.

За встановленими в цьому кримінальному провадженні обставинами, опір та насильство, застосовані обвинуваченим до представника правоохоронного органу, були об’єднані єдиним умислом, не були розірвані в часі, тобто його діями одночасно були вчинені різні види посягань на працівників правоохоронного органу, розвиток подій від опору до застосування насильства відбувалися динамічно та практично одночасно. Відтак, вчинені обвинуваченим неправомірні дії утворюють одне кримінально каране діяння, передбачене ч. 2 ст. 345 КК, і не потребують додаткової кваліфікації за ч. 2 ст. 342 цього Кодексу.

Постанова колегії суддів Першої судової палати ККС ВС від 09.06.2026 у справі № 523/16348/24 (провадження № 51-4817км25).

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Верховний Суд поліція насильство судова практика ККУ

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