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Особливості спадкування малолітніми та неповнолітніми дітьми: що треба знати

20:02, 23 липня 2026 103
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Закон передбачає низку гарантій, які забезпечують справедливий розподіл спадщини та не допускають порушення майнових прав малолітніх і неповнолітніх спадкоємців.
Особливості спадкування малолітніми та неповнолітніми дітьми: що треба знати
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Спадкові питання завжди непрості, особливо коли спадкоємцями є діти. Саме тому Цивільний кодекс України передбачає додаткові гарантії, які покликані захистити їхні права та законні інтереси. Про це нагадало Хмельницьке міжрегіональне управління Міністерства юстиції України.

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Хто вважається малолітньою та неповнолітньою особою?

Малолітньою є дитина віком до 14 років, а неповнолітньою – особа від 14 до 18 років. Незважаючи на вік, такі особи можуть бути спадкоємцями як за законом, так і за заповітом.

Якщо спадкування відбувається за законом, діти спадкодавця належать до спадкоємців першої черги разом із тим із подружжя, який пережив спадкодавця, та його батьками. Кожен із них успадковує рівну частку майна.

А якщо є заповіт?

Навіть якщо дитину не зазначено у заповіті, закон захищає її права. Малолітні та неповнолітні діти мають право на обов’язкову частку у спадщині. Зазвичай вона становить половину тієї частки, яку дитина отримала б у разі спадкування за законом. Це одна з важливих гарантій захисту прав дітей.

Чи потрібно приймати спадщину?

Малолітні та неповнолітні особи вважаються такими, що прийняли спадщину автоматично, якщо від неї не відмовилися у встановленому законом порядку.

При цьому неповнолітня особа, яка досягла 14 років, має право самостійно подати заяву про прийняття спадщини без згоди батьків або піклувальника. Від імені дітей до 14 років таку заяву подають батьки, усиновлювачі або опікун.

Особливий захист ненародженої дитини

Закон також захищає права дитини, яка була зачата за життя спадкодавця, але народилася вже після його смерті. У такому випадку видача свідоцтва про право на спадщину та розподіл спадкового майна між спадкоємцями здійснюються лише після народження дитини. Це гарантує, що її законні права будуть повністю враховані.

Коли можна отримати свідоцтво про право на спадщину?

Свідоцтво про право на спадщину видається після спливу шести місяців з дня відкриття спадщини. Саме протягом цього часу спадкоємці можуть реалізувати свої спадкові права.

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