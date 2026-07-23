Витяг з реєстру для «єВідновлення»: як внести інформацію для отримання компенсації

Щоб фахівець зміг внести відомості до реєстру, необхідно надати низку документів.

Фото: suspilne.media

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Наявність відомостей про нерухомість у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно дозволяє власникам захистити свої права та отримати можливість брати участь у програмі «єВідновлення». Інформація з реєстру є необхідною під час подання заяви на компенсацію за пошкоджене або зруйноване майно. Про це повідомило Сумське міжрегіональне управління Міністерства юстиції України.

Заявник може самостійно визначити, до якого уповноваженого суб’єкта звернутися для державної реєстрації речового права на нерухоме майно, адже законодавство передбачає декілька можливих варіантів:

Державний реєстратор – посадова особа органу місцевого самоврядування / Центру надання адміністративних послуг.

Державна нотаріальна контора або приватний нотаріус.

Звертатися слід до суб’єкта реєстрації за місцем знаходження відповідного майна. Проте у разі знаходження майна в областях, визначених наказом Мін’юсту (Автономна Республіка Крим, Донецька, Чернігівська, Сумська, Дніпропетровська, Запорізька, Луганська, Миколаївська, Харківська, Херсонська області, місто Севастополь), власники можуть зареєструвати його, перебуваючи будь-де на території України.

Разом з тим, заяву можна подати в електронному вигляді через портал Дія за умови, що право власності виникло до 1 січня 2013 року.

Щоб фахівець зміг внести відомості до реєстру, необхідно надати повний пакет документів, а саме:

документ, що підтверджує право власності – це може бути свідоцтво про право власності, договір купівлі-продажу, дарування, свідоцтво про право на спадщину або інший документ, що підтверджує ваше право на нерухомість;

паспорт та реєстраційний номер облікової картки платника податків;

документи про оплату адміністративного збору (квитанція), крім випадків, коли право власності виникло до 1 січня 2013 року та було зареєстровано у встановленому законодавством порядку;

інші документи у визначених законом випадках.

Варто пам’ятати, що відмова у проведенні реєстраційних дій не є виключенням. Причиною цього може бути:

відсутність необхідних документів;

помилки у документах;

майно вже зареєстроване на іншу особу;

майно під забороною відчуження;

подання документів неналежною особою тощо.

Отже, внесення відомостей про нерухомість до Державного реєстру речових прав – це не лише формальна процедура, а й надійний механізм захисту права власності. Уважне ставлення до оформлення документів та дотримання вимог законодавства сприятимуть швидкому проведенню державної реєстрації та убезпечать від можливих юридичних ускладнень у майбутньому.

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