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Витяг з реєстру для «єВідновлення»: як внести інформацію для отримання компенсації

19:33, 23 липня 2026 155
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Щоб фахівець зміг внести відомості до реєстру, необхідно надати низку документів.
Витяг з реєстру для «єВідновлення»: як внести інформацію для отримання компенсації
Фото: suspilne.media
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Наявність відомостей про нерухомість у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно дозволяє власникам захистити свої права та отримати можливість брати участь у програмі «єВідновлення». Інформація з реєстру є необхідною під час подання заяви на компенсацію за пошкоджене або зруйноване майно. Про це повідомило Сумське міжрегіональне управління Міністерства юстиції України.

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Заявник може самостійно визначити, до якого уповноваженого суб’єкта звернутися для державної реєстрації речового права на нерухоме майно, адже законодавство передбачає декілька можливих варіантів:

Державний реєстратор – посадова особа органу місцевого самоврядування / Центру надання адміністративних послуг.

Державна нотаріальна контора або приватний нотаріус.

Звертатися слід до суб’єкта реєстрації за місцем знаходження відповідного майна. Проте у разі знаходження майна в областях, визначених наказом Мін’юсту (Автономна Республіка Крим, Донецька, Чернігівська, Сумська, Дніпропетровська, Запорізька, Луганська, Миколаївська, Харківська, Херсонська області, місто Севастополь), власники можуть зареєструвати його, перебуваючи будь-де на території України.

Разом з тим, заяву можна подати в електронному вигляді через портал Дія за умови, що право власності виникло до 1 січня 2013 року.

Щоб фахівець зміг внести відомості до реєстру, необхідно надати повний пакет документів, а саме:

  • документ, що підтверджує право власності – це може бути свідоцтво про право власності, договір купівлі-продажу, дарування, свідоцтво про право на спадщину або інший документ, що підтверджує ваше право на нерухомість;
  • паспорт та реєстраційний номер облікової картки платника податків;
  • документи про оплату адміністративного збору (квитанція), крім випадків, коли право власності виникло до 1 січня 2013 року та було зареєстровано у встановленому законодавством порядку;
  • інші документи у визначених законом випадках.

Варто пам’ятати, що відмова у проведенні реєстраційних дій не є виключенням. Причиною цього може бути:

  • відсутність необхідних документів;
  • помилки у документах;
  • майно вже зареєстроване на іншу особу;
  • майно під забороною відчуження;
  • подання документів неналежною особою тощо.

Отже, внесення відомостей про нерухомість до Державного реєстру речових прав – це не лише формальна процедура, а й надійний механізм захисту права власності. Уважне ставлення до оформлення документів та дотримання вимог законодавства сприятимуть швидкому проведенню державної реєстрації та убезпечать від можливих юридичних ускладнень у майбутньому.

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мінюст єВідновлення

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