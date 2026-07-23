ВРП звільнила суддю з Одещини, який системно закривав справи про п’яне водіння через «малозначність»

Суддю Подільського міськрайонного суду Одеської області Олега Івінського звільнено з посади.

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ВРП звільнила суддю Олега Івінського за системне порушення законодавства при розгляді справ про керування транспортними засобами у стані сп’яніння.

Обставини справи

До ВРП надійшли дві дисциплінарні скарги — від Департаменту патрульної поліції (5 березня 2024 року) та від Чижик Т.В. (27 червня 2025 року). Перевірка встановила, що суддя Івінський у 2024–2025 роках регулярно закривав провадження за ч. 1 ст. 130 КУпАП через «малозначність», обмежуючись усним зауваженням. При цьому санкція статті є безальтернативною і передбачає штраф із позбавленням права керування на строк від одного року.

Дисциплінарна палата виявила грубі порушення:

суддя системно застосовував ст. 22 КУпАП, попри пряму заборону її використання у справах про п’яне водіння;

практикував подвійне оприлюднення постанов за одними й тими самими справами з протилежними резолютивними частинами (в одній версії — покарання, в іншій — закриття провадження);

фіксував у постановах суперечливі фабули: у «пом’якшувальних» версіях правопорушник нібито «визнав вину та щиро розкаявся», у «каральних» — не з’являвся до суду.

Перевірено 25 справ. Лише в двох випадках були докази, що особа є військовослужбовцем. Аргументи судді щодо «державної потреби у водіях» під час воєнного стану визнані безпідставними.

Друга Дисциплінарна палата кваліфікувала дії судді як умисне ігнорування імперативних норм закону, позапроцесуальну зміну судових рішень, системне викривлення фактичних обставин та підміну закону власними оцінками доцільності. Такі порушення, на думку органу, свідчать про втрату здатності здійснювати правосуддя та дискредитують авторитет судової влади.

Оскарження рішення

Як повідомляла «Судово-юридична газета» , суддя Подільського міськрайонного суду Одеської області Олег Івінський оскаржив рішення Другої ДП ВРП від 8 квітня 2026 року про притягнення його до дисциплінарної відповідальності та застосування стягнення у виді подання про звільнення з посади.

Вища рада правосуддя розглянула скаргу та залишила рішення Другої ДП ВРП без змін, підтвердивши наявність системних порушень законодавства з боку судді при розгляді справ про керування транспортними засобами у стані сп’яніння.

Рішення Вищої ради правосуддя

ВРП підтримала подання Другої ДП ВРП та вирішила звільнити Олега Івінського з посади судді Подільського міськрайонного суду Одеської області.

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