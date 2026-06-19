Суддю з Одещини звільнять з посади за масове «прощення» п’яних водіїв — ВРП залишила рішення Дисциплінарної палати в силі

ВРП залишила в силі стягнення у виді подання про звільнення з посади судді Подільського міськрайонного суду Олега Івінського.

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Вища рада правосуддя залишила без змін рішення Другої Дисциплінарної палати ВРП від 8 квітня 2026 року про притягнення до дисциплінарної відповідальності судді Подільського міськрайонного суду Одеської області Олега Івінського та застосування до нього стягнення у виді подання про звільнення з посади.

Підставою для дисциплінарного провадження стали дві скарги: Департаменту патрульної поліції від 5 березня 2024 року та громадянки Чижик Т.В. від 27 червня 2025 року.

Суть порушень

За даними Єдиного державного реєстру судових рішень, суддя Олег Івінський у 2024–2025 роках систематично розглядав справи про адміністративні правопорушення, передбачені ч. 1 ст. 130 КУпАП (керування транспортним засобом у стані сп’яніння). У значній кількості випадків він звільняв водіїв від відповідальності через «малозначність» правопорушення, обмежуючись лише усним зауваженням.

Санкція статті 130 КУпАП має безальтернативний характер і передбачає обов’язковий штраф з позбавленням права керування транспортним засобом на строк від одного року. Незважаючи на це, суддя регулярно застосовував ст. 22 КУпАП, посилаючись на воєнний стан та відсутність негативних наслідків.

Перевірка виявила ще більш серйозні порушення. У реєстрі судових рішень оприлюднено по дві постанови по одних і тих самих справах з ідентичними описовими частинами, але взаємовиключними мотивувальними та резолютивними. В одній особу притягували до відповідальності з повним стягненням, в іншій — провадження закривали через малозначність. Суддя не звертався до ДП «Інформаційні судові системи» щодо видалення помилкових рішень.

Крім того, у постановах фіксувалися внутрішні суперечності: в «каральних» варіантах зазначалося, що правопорушник не з’явився до суду, а в «пом’якшених» — що він «визнав вину та щиро розкаявся».

Висновки ВРП

Друга Дисциплінарна палата встановила системний, умисний характер порушень, що включають:

умисне ігнорування імперативних норм закону;

позапроцесуальну зміну змісту судових рішень;

викривлення фактичних обставин справ;

підміну закону власними уявленнями про доцільність.

Така практика, на думку дисциплінарного органу, підриває превентивну функцію адміністративної відповідальності, формує уявлення про безкарність за керування у стані сп’яніння та дискредитує авторитет судової влади.

Вища рада правосуддя повністю погодилася з висновками Другої Дисциплінарної палати. Було констатовано, що дії судді Івінського мають істотний дисциплінарний проступок системного, умисного та дискредитуючого характеру, який свідчить про його невідповідність займаній посаді.

Рішення

ВРП залишила в силі рішення про застосування до судді Подільського міськрайонного суду Одеської області Олега Івінського дисциплінарного стягнення у виді подання про звільнення з посади судді.

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